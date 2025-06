Ci sono film che sono costati tantissimo. E, a volte, la resa non è stata la migliore. Ecco le dieci scene più costose

Il cinema, arte visiva per eccellenza, ha spesso richiesto investimenti colossali per realizzare scene che rimanessero impresse nella memoria degli spettatori. Ecco una panoramica delle dieci sequenze più dispendiose mai realizzate, dove la spettacolarità ha giustificato ogni centesimo speso.

Siamo sicuri che abbiate visto la maggior parte di queste pellicole. E, allora, qual è il vostro giudizio? Il costo è valso la candela?

Le 10 scene più costose

Queste scene rappresentano esempi emblematici di come il cinema possa spingersi oltre ogni limite per offrire esperienze visive indimenticabili. Investimenti colossali che, in molti casi, hanno contribuito a creare momenti iconici nella storia della settima arte.

1. “Speed 2: Cruise Control” – L’Impatto della Nave

La scena culminante di questo sequel ha visto una nave da crociera schiantarsi contro un porto, con una spesa di circa 25 milioni di dollari. Per realizzarla, è stato costruito un modellino lungo 150 piedi e pesante 300 tonnellate, trainato su rotaie sommerse da motori diesel, con l’ausilio di esplosivi e strutture prefabbricate per simulare la distruzione.

2. “The Matrix Reloaded” – Inseguimento in Autostrada

Per girare la celebre sequenza d’azione, è stata costruita un’autostrada di 1,5 miglia su una base aerea dismessa in California. La scena ha richiesto 27 giorni di riprese, l’utilizzo di oltre 300 veicoli (tutti distrutti) e un investimento di circa 40 milioni di dollari.

3. “Salvate il Soldato Ryan” – Lo Sbarco in Normandia

La sequenza iniziale del film, che riproduce lo sbarco del D-Day, è costata circa 12 milioni di dollari. Girata in Irlanda con 750 comparse, ha richiesto quattro settimane di riprese per catturare l’intensità e il caos dello scontro.

4. “I Am Legend” – Crollo del Ponte di Brooklyn

Per rappresentare la distruzione del ponte, la produzione ha speso circa 5 milioni di dollari. La scena ha coinvolto 1.000 comparse, 14 agenzie governative e sei notti di riprese, con un imponente impianto di illuminazione.

5. “Vanilla Sky” – Times Square Deserta

La scena onirica in cui Tom Cruise corre in una Times Square completamente vuota è costata oltre 1 milione di dollari. La produzione ha ottenuto il permesso di chiudere l’area per tre ore, senza l’ausilio di effetti speciali.

6. “Transformers: L’Ultimo Cavaliere” – Scena nel Deposito di Rottami

Una delle scene più costose del film ha richiesto dieci giorni di riprese in Arizona, con un investimento di circa 15 milioni di dollari, esclusi gli effetti speciali.

7. “Pearl Harbor” – Attacco Giapponese

La rappresentazione dell’attacco a Pearl Harbor ha comportato una spesa di circa 7,5 milioni di dollari, tra esplosioni, modellini e CGI.

8. “Superman Returns” – Ritorno a Krypton

Una scena costata 10 milioni di dollari, che mostrava il ritorno di Superman sul suo pianeta natale, è stata tagliata dal montaggio finale per motivi di tono narrativo.

9. “Furious 7” – Lancio delle Auto dall’Aereo

Per una scena spettacolare, le auto sono state realmente lanciate da un aereo a 12.000 piedi di altezza. La sequenza ha richiesto mesi di preparazione e l’uso di paracadute controllati via GPS.

10. “War and Peace” – Battaglia di Borodino

Il film sovietico ha ricreato la battaglia con oltre 100.000 comparse dell’Armata Rossa, per un costo complessivo di circa 100 milioni di dollari dell’epoca, equivalenti a oltre 700 milioni di dollari attuali.