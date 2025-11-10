Le mete da favola che nel 2026 faranno impazzire i viaggiatori: ecco dove andare per delle vacanze perfette

Il 2026 si prospetta come un anno decisivo per il turismo, segnato da un rinnovato interesse verso esperienze di viaggio più autentiche.

Il primo grande fenomeno dell’anno prossimo è rappresentato dai cosiddetti DreamScape Trips, viaggi pensati per chi desidera immergersi in atmosfere fiabesche, tra castelli storici e paesaggi suggestivi. Tra le mete più ambite spiccano il Castello di Neuschwanstein, in Baviera, noto per aver ispirato i castelli delle fiabe Disney, e in Italia il Castello di Miramare a Trieste e Castel del Monte in Puglia, simbolo di mistero e armonia architettonica. La possibilità di vivere un’esperienza da “romantasy” – unione di romanticismo e fantasy – sta attirando un numero crescente di turisti italiani, affascinati da luoghi che sembrano usciti da un romanzo.

Accanto a questa tendenza si afferma con forza il fenomeno dei Literary Escapes, viaggi dedicati agli appassionati di letteratura che vogliono esplorare i territori evocati nei romanzi più celebri. In Inghilterra, i tour su Jane Austen e sulle sorelle Brontë sono già sold out, mentre in Italia crescono gli itinerari ispirati a Dante Alighieri, Elena Ferrante e Andrea Camilleri, che combinano cultura, enogastronomia e paesaggio. I soggiorni letterari spesso includono anche momenti di digital detox, meditazione e workshop di scrittura, per un’immersione totale nel mondo della creatività e del silenzio.

Personalizzazione e Tecnologia: l’Avvento dei Viaggi AI Tailored Trips

Il 2026 vedrà un’espansione senza precedenti dei viaggi personalizzati tramite intelligenza artificiale, definiti da SiViaggia come AI Tailored Trips. Le nuove piattaforme di intelligenza artificiale saranno in grado di costruire itinerari dettagliati e flessibili, calibrati su interessi, budget, esigenze alimentari e anche sull’umore del viaggiatore. Questi sistemi analizzeranno in tempo reale recensioni, condizioni meteo e disponibilità locali, offrendo suggerimenti sempre aggiornati, mentre i chatbot integrati permetteranno modifiche immediate al piano di viaggio, prenotazioni istantanee e consigli personalizzati sul luogo.

Questa tecnologia, paradossalmente, rende il viaggio più “umano” e dinamico, accompagnando il turista in un’esperienza su misura che evolve insieme a lui.

Dopo anni di viaggi individuali, il 2026 segnerà la rinascita del viaggio condiviso e guidato da esperti. Il trend dei Viaggi con gli esperti coinvolge viaggi di gruppo con finalità scientifiche o esperienziali, come diventare “scienziati per un giorno” nella giungla o partecipare a programmi di monitoraggio ambientale. Inoltre, il fenomeno dei travel influencer ha accelerato la domanda di tour collettivi in destinazioni come Marocco, Islanda e Sud-Est asiatico, soprattutto tra i giovani tra i 20 e i 35 anni, desiderosi di costruire legami autentici e vivere avventure condivise.

Benessere e Rigenerazione: il Boom dei Viaggi Wellbeing

I viaggi dedicati al benessere psicofisico sono in forte crescita. I Viaggi Wellbeing offrono soggiorni in strutture specializzate dove si combinano dieta personalizzata, attività fisica e tecniche olistiche per la gestione dello stress. Tra le mete più gettonate figurano la Svizzera, la Costa Azzurra, il Trentino, Bali e la Thailandia, con veri e propri santuari del benessere. Questi viaggi vengono sempre più visti come un investimento sulla longevità e la qualità della vita, non solo come una semplice vacanza.

Il 2026 conferma anche l’interesse per l’Urbex, ovvero l’esplorazione di luoghi urbani abbandonati come castelli, ospedali e villaggi disabitati. In Italia, grazie alla ricchezza di borghi abbandonati e architetture industriali, gli appassionati trovano terreno fertile per questo turismo alternativo, che unisce fotografia, avventura e scoperta.

Parallelamente, i Viaggi archeologici continuano a riscuotere successo, spinti dalle recenti scoperte come la tomba di un medico faraonico nella necropoli di Saqqara (circa 4.000 anni fa) e il ritrovamento del tempio di Hatshepsut a Luxor, con oltre 1.500 blocchi decorati che riscrivono la storia dell’Egitto antico. Questi ritrovamenti alimentano la voglia di esperienze attive, dove i turisti possono partecipare a workshop con archeologi e visitare siti poco frequentati, dall’Egitto all’Europa orientale fino alle città perdute dell’America Latina.