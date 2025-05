Alessandra Celentano ha parlato di Stefano De Martino, i due hanno partecipato alla stessa serata cinematografica.

Certe serate riescono a mettere insieme mondi che sembrano lontani, tra luci di riflettori, cinema d’autore e volti noti della televisione. Proprio in una di queste occasioni, due volti noti al pubblico televisivo si sono reincontrati dopo anni dall’ultima collaborazione insieme.

Stiamo parlando di Alessandra Celentano e Stefano De Martino, entrambi ospiti all’anteprima dell’ultimo film diretto da Giovanni Esposito, Nero. Un’occasione mondana che ha attirato numerosi volti noti al cinema romano Barberini, che ha fatto da sfondo alla serata, tra vip, scatti e interviste varie.

Il rapporto tra Celentano e De Martino

Alessandra Celentano, icona del piccolo schermo, si sta preparando alla finalissima di Amici 24, ma intanto non rinuncia al piacere del grande schermo. Recentemente, infatti, ha partecipato ad alcuni eventi, ultima tra tutti, l’anteprima del film Nero, ansiosa di vedere l’interpretazione di Anbeta Toromani.

Nel cast del film, infatti, c’è anche l’ex allieva storica del talent di Canale 5, una ballerina che Alessandra ha sempre stimato e sostenuto con forza. Da sempre l’ha considerarla una delle vere eccellenze uscite da Amici e rivederla in una nuova veste artistica ha sicuramente riacceso quell’orgoglio.

Intercettata dai giornalisti, Celentano ha risposto con entusiasmo alle domande, senza sottrarsi nemmeno a quelle più curiose e pungenti, a cui Alessandra non dice mai di no. Anche quando le è stato chiesto un parere su Stefano De Martino l’insegnante non ha esitato: “Lo incontro sempre con piacere”, ha dichiarato con un sorriso.

Un’affermazione che, seppur breve, dice molto, che mette in chiaro come il rapporto tra i due vada ben oltre la relazione allievo/insegnante. Lui era uno dei ballerini più promettenti della sua generazione, lei la guida severa ma giusta e insieme hanno creato un legame di reciproco rispetto.

Oggi Stefano ha intrapreso una strada diversa, affermandosi come conduttore e volto televisivo tra i più apprezzati, allontanandosi dalla danza per fare spazio ad altro. Ma chi lo ha visto crescere in sala prove, come Alessandra Celentano, sa bene quanto quel successo sia frutto di determinazione, studio e carattere.

Non sorprende quindi che ogni loro incontro si trasformi in un’occasione sincera, ma d’altronde il mondo dello spettacolo è fatto anche di queste connessioni silenziose. Di carriere che si incrociano, si separano e poi si ritrovano, sotto nuove luci, di rapporti sinceri che nascono nei luoghi più improbabili.