Leonardo Pieraccioni, dove vive l’attore e chi è la sua nuova (bellissima) compagna

Chi conosce Leonardo Pieraccioni solo come regista e attore comico potrebbe immaginare la sua casa come un piccolo casolare immerso tra gli ulivi della Toscana.

In realtà, il cuore di Firenze e la tranquillità delle colline hanno portato Pieraccioni a scegliere una residenza storica dal fascino discreto: Villa Guaita, nel verde del quartiere del Galluzzo, a pochi minuti dal centro ma lontano dal trambusto cittadino.

La super villa in Toscana dell’attore

La villa, conosciuta anche come “Villa Pieraccioni” grazie alla proprietà dell’attore e della sua famiglia, è una costruzione elegante e imponente, che unisce storia e comfort moderno. Con terrazze panoramiche, giardini curati e ambienti raffinati, l’abitazione riflette la personalità di Leonardo: solare ma riservata, profondamente legata alle radici fiorentine, eppure lontana dalle luci della ribalta.

Per Pieraccioni, vivere qui non è solo una scelta estetica, ma anche un modo per mantenere saldo il legame con la città che lo ha visto crescere, senza rinunciare alla serenità che solo un angolo di verde può offrire.

Tra passeggiate nel giardino, panorami sulle colline del Chianti e spazi luminosi dove scrivere o ideare nuovi progetti, la villa diventa uno spazio creativo e protetto, lontano dai riflettori.

Negli ultimi anni, la vita privata dell’attore ha trovato nuova stabilità grazie alla relazione con Teresa Magni, giovane toscana che ha conquistato il cuore di Pieraccioni. I due hanno reso ufficiale la loro storia nel 2022 e, pur vivendo in case separate, condividono momenti di quotidianità e serenità. La complicità con Teresa, che ha una bambina da una precedente relazione, sembra completare l’equilibrio che Leonardo cerca nella sua vita: affetti sinceri, spazio personale e un legame saldo con la propria terra.

Villa Guaita non è quindi solo un’abitazione, ma un simbolo delle scelte di vita di Pieraccioni: radici profonde, legami autentici e una vita costruita su misura, lontano dal rumore dello spettacolo ma pienamente immersa nella realtà. Un rifugio elegante, discreto e accogliente, dove la quotidianità diventa fonte di ispirazione per raccontare storie che, ancora oggi, sanno toccare il cuore di chi le guarda.