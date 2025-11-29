Lino Guanciale, il figlio Pietro è cresciuto ed è una sua “Mini” versione: il video che ha conquistato tutti

Lino Guanciale, volto tv consolidato. ha un figlio bellissimo: Pietro. Il bambino è apparso in un video che ha conquistato tutti.

Attore di teatro e volto tv molto apprezzato, Lino Guanciale vanta una carriera eccelsa. Protagonista di fiction di successo come L’Allieva o La Porta Rossa e più recentemente Il Commissario Ricciardi, è un attore dal talento eclettico e versatile, impegnato anche socialmente. Ama condividere il suo lavoro sui social e spesso interagisce con i suoi fans, mentre a livello privato ha sempre mantenuto un basso profilo. Da due anni è sposato con Antonella Liuzzi, ma i due non appaiono spesso in pubblico insieme. Sono genitori di un bellissimo bambino, Pietro, che ha reso Guanciale un papà felicissimo.

Poche le immagini che lo ritraggono con il piccolo e che rivelano tutta la sua attenzione verso il bambino che oggi somiglia particolarmente all’attore, tanto che qualcuno lo ha definito la sua “fotocopia”. Recentemente l’attore è apparso in uno scatto mentre gioca con il piccolo, che si vede solo di spalle. E’ evidente che Guanciale non vuole mostrare la sua immagine in pubblico e insieme alla moglie ha scelto di tenerlo lontano dai riflettori.

L’immagine, postata in occasione del giorno del suo compleanno, è accompagnata da una didascalia che rivela tutto l’amore dell’artista per il Pietro: “La felicità è tante cose e nessuna. Di sicuro è istantanea, come una polaroid” Ha poi aggiunto: “Ieri è stato un compleanno meraviglioso, fatto di tantissimi istanti felici uno in fila all’altro, piccole e grandi cose che espandono il petto, tanta aria buona. Ringraziare per i tanti auguri ricevuti quest’anno per me significa questo: condividere con voi un momento di felicità perfetta, di quelli destinati a restare per sempre. La più bella delle polaroid”.

Lino Guanciale e il figlio Pietro in vacanza: il bimbo è dolcissimo

Il piccolo Pietro è apparso anche in un altro video di Guanciale. L’attore ha infatti condiviso alcune immagini dove documenta le sue vacanze al mare con la moglie Antonella, che appare al suo fianco, e il figlio. La famiglia è in barca e il bambino è sdraiato di spalle, si gode il sole e le bellezze del luogo. Guanciale alla fine del filmato appare sorridente con la moglie e felice di godersi qualche giorno di vacanza in famiglia.

Del resto l’attore è sempre molto impegnato sul set, è infatti tra gli attori più quotati delle serie italiane. Tanti i fans che hanno commentato le immagini e hanno augurato a Lino di godersi in momenti di relax e serenità con la moglie e il figlio: “Si può augurare a Lino solo buone vacanze in serenità con la famiglia, le merita tutte dopo l’immenso lavoro. Chi fa commenti negativi è soltanto invidioso di qualche cosa che non può avere, una vita meravigliosa conquistata con tanta tenacia.” Ha scritto un utente.