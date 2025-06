Mediaset accelera la chiusura del reality per contenere il calo degli ascolti. Tutto potrebbe compiersi entro pochissime settimane

L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che da anni accompagna la primavera televisiva italiana, si prepara a una svolta inattesa. La decisione arriva direttamente dai vertici Mediaset, che, alla luce degli ascolti inferiori alle aspettative, hanno deciso di rivedere la programmazione per portare a conclusione l’edizione 2025 prima del previsto.

Intanto, la produzione è già al lavoro per rendere ogni appuntamento il più avvincente possibile, puntando su prove spettacolari e colpi di scena per risollevare l’interesse e accompagnare il pubblico verso una conclusione che, anche se affrettata, possa lasciare un buon ricordo dell’edizione 2025.

La svolta di Mediaset

A partire dalla seconda metà di giugno, il programma andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale: alla consueta serata del mercoledì si aggiungerà quella del lunedì, segnando un cambio di passo che non è solo di calendario, ma anche strategico. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, la nuova tabella di marcia prevede che la finale vada in onda lunedì 30 giugno, in netto anticipo rispetto alla data inizialmente ipotizzata, che si collocava attorno alla metà di luglio.

La conduttrice Veronica Gentili, affiancata in studio dall’opinionista Simona Ventura e con Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras, dovrà gestire ora un ritmo più serrato e una narrazione accelerata delle vicende dei naufraghi. Questo significa eliminazioni più frequenti, prove decisive ravvicinate e meno tempo per i momenti di riflessione o per gli approfondimenti sui rapporti tra i concorrenti.

La scelta di raddoppiare gli appuntamenti non è una novità assoluta per i reality di Mediaset, ma in questo caso ha un sapore diverso. Non si tratta infatti di cavalcare un successo in crescita – come accaduto in altre edizioni storiche del Grande Fratello o dello stesso Isola – bensì di chiudere una stagione che, in termini di share, ha faticato a imporsi. Nonostante la presenza di un cast piuttosto solido, che comprendeva nomi noti dello spettacolo e volti familiari al pubblico, il reality non è riuscito a conquistare gli ascolti sperati.

Il pubblico sembra aver reagito tiepidamente al format di quest’anno, e nemmeno l’innesto di una conduzione nuova – Veronica Gentili ha infatti debuttato al timone del programma – è bastato a invertire la rotta. La narrazione, forse appesantita da dinamiche già viste, non ha scaldato il pubblico generalista come in passato, e i social, solitamente termometro dell’attenzione attiva degli spettatori, hanno mostrato un coinvolgimento altalenante.

La nuova strategia editoriale si inserisce anche in una più ampia riorganizzazione del palinsesto estivo di Canale 5. Anticipando la chiusura de L’Isola dei Famosi, Mediaset potrà infatti lasciare spazio – già dal 3 luglio – al ritorno di Temptation Island, altro format di punta dell’estate televisiva. Una mossa che mira a rafforzare l’offerta in prima serata con contenuti più freschi e capaci di attrarre pubblico giovane e trasversale, proprio nel cuore della stagione calda.

Resta da capire se la doppia puntata settimanale permetterà al programma di riguadagnare terreno in extremis o se si tratterà semplicemente di una corsa verso il traguardo per “liberare” la rete da un format in difficoltà. Quel che è certo è che il finale del 30 giugno rappresenterà una chiusura inedita per L’Isola dei Famosi, mai così anticipata nella sua lunga storia televisiva.