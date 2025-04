Brigitte Bardot, la triste confessione dell’indimenticabile diva commuove i fas: ecco a chi ha rivolto il suo ultimo saluto.

Star del cinema internazionale, volto iconico di bellezza, Brigitte Bardot è tra le attrici che hanno lasciato un segno nel mondo dello spettacolo. Grazie al suo talento e ad un fascino unico la Bardot ha conquistato il successo negli anni ’60. Ha lavorato con grandi registi e con attori di rilievo, poi nel 1973 ha scelto di ritirarsi dalle scene e si è dedicata alla difesa degli animali e all’abolizione della caccia. Per lei due vere e proprie missioni a cui, ancora oggi che ha 90 anni, dedica parte della sua giornata.

Nonostante fosse all’apice del successo la Bardot ha preferito non recitare più e concentrarsi sui suoi interessi. Negli ultimi anni le sue apparizioni pubbliche sono diventate sempre meno, ma è sempre stata in prima fila a difesa degli animali. Da tempo vive a “La Madrague”, la sua famosa casa di Saint- Tropez dove quotidianamente si dedica a tutti i suoi interessi. Intervistata da BFM TV, B.B. ha raccontato come trascorre le giornate e non ha nascosto che nonostante i tanti impegni si sente particolarmente sola:

“Dalle 13 alle 18 lavoro per la mia fondazione, leggo la posta, faccio cose importanti per gli animali. E questo ogni giorno”. La Bardot ha poi aggiunto di ritenersi una donna energica, dal carattere deciso: “Sono molto fortunata perché ho un temperamento di fuoco, difficile abbattermi!”. L’attrice ha poi rivelato di aver smesso di guidare lo scorso anno, dopo che è morto il suo cane E.T. Una mancanza che l’ha segnata particolarmente.

Brigitte Bardot: “Lui mi manca enormemente”

Brigitte Bardot ha poi speso parole di affetto per Alain Delon, con cui ha lavorato in diverse occasioni. I due erano legati da un’amicizia sincera e la dipartita dell’attore l’ha segnata particolarmente “Non si è mai sollevati quando muore un amico, io sono molto, molto triste. Lui mi manca enormemente. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. Penso sempre a lui. E non ho più nessuno. Se ne sono andati tutti”.

Così ha parlato B.B. dell’iconico attore scomparso lo scorso Agosto. La Bardot si è detta sola e ha rivelato di non avere nessun di speciale al suo fianco. L’attrice ha poi ammesso di non vedere molta gente e di essere disgustata dal genere umano in generale: “Ho fatto una croce su gran parte della popolazione umana, che mi ha molto disgustato.”

Brigitte Bardot trascorre le sue giornate leggendo, ascoltando musica e dedicandosi ai suoi animali, che considera l’unica compagnia meritevole di attenzione.