Il precedente c’è, e non sarebbe neanche male. Tra Milly Carlucci e Maria De Filippi potrebbe tornare una nuova “situazione Todaro”?

Se Ballando con le Stelle è finito già da un po’, Amici è invece nel pieno della corsa verso la finale che decreterà il vincitore dell’edizione 2024. Nel frattempo, da settembre a oggi, ne sono successe di cose. A cominciare dall’assenza improvvisa di Raimondo Todaro nel talent show di Maria De Filippi. Dopo due anni di onorato servizio, il professionista di ballo latino-americano ha infatti abbandonato la trasmissione, così come in passato aveva lasciato la collaborazione ventennale con Milly Carlucci in Ballando con le Stelle.

Un cambiamento che fece parlare parecchio, e che ancora oggi suscita qualche commento puntiglioso, soprattutto da parte di chi non ha visto di buon occhio questo cambio di “bandiera”. Ma si sa, gli artisti non riescono a stare fermi e spesso decidono di esplorare nuovi orizzonti. Lo stesso vale oggi per Angelo Madonia che però, al contrario di Todaro, è stato “licenziato in tronco” durante la recente stagione dello show di Rai Uno.

Anche Angelo Madonia, attuale compagno di Sonia Bruganelli, è entrato a far parte di Ballando con le Stelle una vita fa, ai tempi della sua terza edizione, precisamente nel 2006. Una carriera, la sua, cresciuta all’interno dello staff della regina di Rai Uno, Milly Carlucci, ma che si è interrotta bruscamente. E ancora oggi i motivi di questa rottura rimangono avvolti nel mistero.

Il possibile ingaggio ad Amici

Quello che è certo è che non è difficile immaginare Madonia ad Amici, a questo punto. Perché no? Lui stesso, in un’intervista, ha ammesso che ne sarebbe felicissimo: “Non è che non tornerei a Ballando per quello che è successo, ma perché ho chiuso un ciclo”, ha spiegato a Chi.

Il 41enne sente il bisogno di dare una svolta alla sua carriera, cambiando completamente pagina. “Se andrei ad Amici a fare il giudice o il coreografo? Come no?! Mi farebbe piacere portare il mio contributo in quel programma”, ha dichiarato. Chissà, forse Maria De Filippi ascolterà le sue parole e a settembre lo accontenterà.

Il programma di Canale 5, del resto, è un’ottima vetrina per chi lavora nel mondo della danza. Da vent’anni forma talenti e non sono mancati ospiti di altissimo livello, come l’indimenticata Carla Fracci, fiore all’occhiello della danza italiana. Lavorare come coach ad Amici è sicuramente una grande soddisfazione, tenendo conto che Ballando con le Stelle resta un programma di alto valore, ma con una radice diversa, più proiettata verso l’intrattenimento.