L’ex Miss Italia ha aperto il suo cuore raccontando il periodo buio che ha affrontato insieme a suo figlio Achille

Achille Costacurta è un nome ben conosciuto nel mondo dello spettacolo essendo il figlio dell’ex Miss Italia e di Alessandro “Billy” Costacurta. Un giovane ventenne come tanti ma che porta un cognome famoso e che lo rende molto visibile. Il suo nome negli ultimi tempi ha fatto il giro del web e dei giornali per alcuni comportamenti discutibili sui social a causa di dichiarazioni sull’uso di sostanze e parole pesanti.

Martina Colombari non ha mai nascosto il disagio del figlio e con un racconto che ha commosso il pubblico, ha raccontato di aver vissuto uno dei dolori più grandi: quello di vedere il proprio figlio attraversare un periodo buio. La showgirl si è aperta in un’intervista dove ha svelato, con lucidità e amore, le difficoltà affrontate accanto ad Achille.

“Ha avuto difficoltà. Abbiamo cercato di dare un nome a quello che lui sentiva, affidandoci a professionisti. Non c’è vergogna a dirlo: sia che si parli di dipendenze da gioco, alcol, droghe o cibo, il disagio giovanile è un’onda che travolge e spesso nessuno è pronto ad affrontare”, ha confessato ad F.

Ascoltare i giovani, è il primo passo

Martina si è rimboccata le maniche e ha intrapreso un viaggio faticoso, in cui ha scelto di non imporsi con autorità ma di essere presente, ascoltando il figlio in silenzio e con umiltà. Sono rimasta in ascolto, mi sono messa al suo fianco. Ho avuto anche io difficoltà e ho chiesto aiuto, come mamma e come donna. Achille mi ha aperto un mondo: mi ha insegnato che ci sono cose che non possiamo controllare e che dobbiamo accettare di sbagliare”.

Martina racconta senza filtri di un figlio che ha sofferto. Achille, ha vissuto momenti difficili, ma la showgirl non cerca colpevoli, piuttosto prende posizione su un tema troppo spesso ignorato: il malessere giovanile. Con grande coraggio, ammette di essersi affidata a specialisti per aiutare il figlio a dare un nome a ciò che lo tormentava. In un mondo in cui parlare di fragilità sembra un tabù.

Il suo approccio è stato chiaro: non trasformarsi in una madre inflessibile, ma rimanere accanto a lui, con empatia. Martina stessa ha chiesto aiuto, riconoscendo i suoi limiti e accettando l’idea di non avere il controllo su tutto. Una testimonianza che ha toccato nel profondo chi la segue da anni, perché smonta l’ideale della perfezione e restituisce un’immagine autentica di genitorialità.

Dietro questa consapevolezza, Martina rivendica anche il proprio ruolo di donna determinata. Una spinta importante è arrivata grazie all’esperienza di Pechino Express, che per lei ha rappresentato una rinascita. Quell’avventura l’ha aiutata a riscoprire una parte di sé che credeva sopita: la determinazione. Oggi, si definisce più pratica, più forte. Il rapporto con Costacurta è solido. Uniti dal 1996, i due sono riusciti a mantenere un equilibrio raro nel mondo dello spettacolo. Lei si definisce la più loquace, lui il più riflessivo: si compensano. E quando si tocca l’argomento amore, Martina è chiarissima: “Se dovessi lasciarlo ora, non saprei se riuscirei a innamorarmi di qualcun altro”. Un pensiero che dice molto non solo sul legame con suo marito, ma anche sulla profondità dei sentimenti che la guidano nella vita.