Dopo la conclusione di “Tradimento”, Mediaset rilancia con “La forza di una donna” e “Forbidden fruit”: due serie acclamate all’estero pronte a conquistare anche il pubblico italiano.

Con l’arrivo dell’estate, Mediaset modifica il palinsesto pomeridiano di Canale 5, segnando l’ingresso di due titoli già ampiamente apprezzati a livello internazionale. Dopo la conclusione prevista per settembre della soap Tradimento, il pubblico potrà seguire due nuove produzioni turche: “La forza di una donna” e “Forbidden fruit”, serie che hanno già raccolto numeri importanti in Spagna e in altri Paesi europei. Entrambe le soap affrontano temi sociali forti, mantenendo un impianto narrativo ricco di emozione, colpi di scena e figure femminili centrali. Si tratta di due operazioni mirate, che rispondono alla crescente domanda di fiction internazionale capace di toccare corde profonde, mantenendo uno stile avvincente.

La forza di una donna: dramma, maternità e rinascita

Tra le novità dell’estate spicca La forza di una donna, racconto intimo e drammatico ispirato alla vita di Bahar, interpretata da Özge Özpirinçci. La protagonista è una giovane madre rimasta sola dopo la morte del marito, alle prese con difficoltà economiche e fragilità emotive. La serie segue il suo tentativo di crescere due figli in un contesto difficile, mostrando il percorso quotidiano di chi combatte per dare stabilità a ciò che resta della propria famiglia.

Il personaggio di Bahar si è imposto sul pubblico internazionale per autenticità e spessore umano, diventando il simbolo della resilienza. Al suo fianco troviamo Caner Cindoruk, nei panni di Sarp, figura che porta nuove domande e nuove speranze nella vita della donna, e Seray Kaya nel ruolo di Ceylan, amica e sostegno fondamentale nel corso della narrazione.

La soap, andata in onda in Turchia dal 2017 al 2020, conta tre stagioni e 81 episodi, con una durata media di 120 minuti ciascuno. In Spagna ha raggiunto picchi di share del 20%, dimostrando una capacità non comune di attrarre e trattenere il pubblico. In Italia arriverà con doppiaggio italiano su Canale 5, ma è già disponibile in lingua originale su Disney+, offrendo un primo sguardo a chi non vuole aspettare.

Forbidden fruit: ambizione, inganni e conflitti familiari

A differenza del tono drammatico della serie precedente, Forbidden fruit si muove nel mondo dell’alta borghesia, tra intrighi, manipolazioni e ambizione personale. Protagoniste sono due sorelle, Zeynep e Yıldız, che incarnano visioni opposte della vita. Mentre la prima cerca l’amore e un’esistenza stabile, l’altra insegue il potere e il successo, senza curarsi troppo delle conseguenze.

Eda Ece veste i panni di Yıldız, giovane determinata pronta a tutto pur di emergere. Il suo percorso la porta a confrontarsi con figure ambigue come Ender, interpretata da Sevval Sam, una donna disposta a giocare sporco pur di mantenere il controllo su tutto ciò che la circonda. La storia si dipana tra alleanze temporanee, tradimenti familiari e ambizioni smisurate, disegnando un affresco moderno della lotta per il riconoscimento sociale e personale.

Debuttata nel 2018, Forbidden fruit ha conquistato sei stagioni e 177 episodi da 120 minuti. La sua diffusione su Antenna 3 in Spagna, al posto di Terra amara, ha consolidato il ruolo delle soap turche come prodotto di punta della nuova serialità europea. Ora, con l’arrivo su Canale 5, si apre un nuovo capitolo, rivolto a un pubblico che da tempo mostra interesse per storie forti, coinvolgenti e ricche di colpi di scena.

La forza di una donna e Forbidden fruit non sono semplici telenovele: si configurano come specchi narrativi capaci di raccontare le fragilità, i desideri e le contraddizioni della società contemporanea. Due serie che puntano a fare centro anche in Italia, in un’estate televisiva che promette emozioni forti.