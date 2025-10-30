Mediaset: La Forza di una Donna “ruba spazio” a Uomini e Donne. Ecco cosa cambia

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 si prepara a un cambiamento di rilievo, che interessa due titoli di punta della rete Mediaset.

Dal 27 ottobre, la soap opera turca che racconta le vicende di Bahar e Sarp si allunga nel daytime, sottraendo qualche minuto al celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Una scelta strategica che riflette l’incremento di ascolti e l’interesse crescente verso le serie televisive di origine turca, ormai consolidate all’interno dell’offerta televisiva italiana.

La Forza di una Donna, approdata su Canale 5 lo scorso 3 giugno 2025, ha saputo conquistare il pubblico con il suo intreccio drammatico e coinvolgente. La serie, basata sul format turco Kadın e trasmessa originariamente dal 2017 al 2020 su Fox in Turchia, si concentra sulla vita di Bahar Sarıkadı, interpretata da Özge Özpirinççi, e del suo complicato rapporto con Sarp Çeşmeli, protagonista maschile interpretato da Caner Cindoruk. La storia riprende temi di resilienza, famiglia e sopravvivenza, elementi che hanno trovato ampio consenso tra gli spettatori italiani.

Da lunedì 27 ottobre, la soap estende la durata delle puntate feriali, passando a una fascia oraria più ampia: gli episodi saranno trasmessi dalle 16:00 alle 16:25. Questo allungamento fa sì che Uomini e Donne, programma storico di Maria De Filippi in onda da oltre vent’anni, subisca un lieve ridimensionamento, con una riduzione di cinque minuti che sposta la sua conclusione dalle 16:05 alle 16:00. Nonostante questo accorciamento, il dating show resta un appuntamento imprescindibile per il pubblico pomeridiano di Canale 5, mantenendo intatta la sua centralità e il proprio seguito.

Nel weekend, la soap turca conferma invece la sua formula di puntate extra-large: ogni sabato va in onda dalle 14:40 fino alle 16:30, anticipando il consueto appuntamento con Verissimo. Questa scelta consente a Mediaset di offrire ai propri spettatori un approfondimento più ampio delle complesse vicende di Bahar e Sarp, alimentando ulteriormente il successo della serie.

Il successo delle soap turche nel palinsesto Mediaset

Il crescente gradimento di La Forza di una Donna si inserisce in una più ampia strategia di Mediaset di valorizzare le produzioni turche, che negli ultimi anni hanno acquisito un ruolo di rilievo sia nel daytime che in prima serata. Le fiction come La Notte nel Cuore, trasmessa il martedì e la domenica, hanno consolidato la loro posizione con ascolti costanti oltre i 2,4 milioni di spettatori, dimostrando la capacità di queste serie di competere con le proposte Rai, nonostante le differenze di formato e durata.

Prossimamente, Canale 5 si prepara a lanciare un altro titolo di punta con il ritorno di Io sono Farah, sempre con protagonista Demet Özdemir, un’attrice molto apprezzata nel panorama delle produzioni turche. Il debutto in prima serata di questa nuova serie conferma la fiducia di Mediaset nel potenziale di queste storie, che ormai rappresentano un vero e proprio punto di forza per attrarre un vasto pubblico televisivo.

Nonostante la leggera riduzione di durata, Uomini e Donne continua a restare uno degli show più seguiti del daytime Mediaset. Il programma, che da oltre vent’anni accompagna milioni di telespettatori con i suoi troni classici e over, mantiene la sua forza grazie a dinamiche di relazione sempre vivaci e a un cast di protagonisti che si rinnova costantemente.

Nelle puntate più recenti, andate in onda tra il 20 e il 29 ottobre, hanno caratterizzato il confronto acceso tra alcuni protagonisti come Gianmarco, Ciro e Cristina, nuovi ingressi di corteggiatori, e tensioni tra dame e cavalieri. Gli appuntamenti con Uomini e Donne si susseguono dal lunedì al venerdì alle 14:45, subito prima dell’inizio della fascia dedicata a La Forza di una Donna.

Questa riorganizzazione del palinsesto pomeridiano conferma la capacità di Mediaset di calibrare la propria offerta in base alle preferenze del pubblico, senza rinunciare a valorizzare sia i format storici sia le nuove produzioni di successo.