Dagli scarichi al frigorifero, le pastiglie per lavastoviglie si rivelano un alleato efficace e sorprendente nella pulizia domestica, ben oltre l’uso per cui sono nate.

Non servono solo a far brillare piatti e bicchieri. Le pastiglie per lavastoviglie, grazie alla loro composizione ricca di agenti sgrassanti, enzimi e sostanze alcaline, possono essere impiegate in molti altri contesti della casa, offrendo una soluzione rapida e funzionale per la pulizia di superfici ostinate. Secondo gli esperti di Coviran Andra, basta una singola pastiglia per ottenere risultati efficaci in ambienti diversi, riducendo il numero di prodotti da acquistare e semplificando la routine quotidiana.

Scarichi, forno e WC: le superfici che puoi igienizzare con una sola pastiglia

Uno degli impieghi più sorprendenti riguarda gli scarichi domestici, dove una pastiglia può aiutare a eliminare odori sgradevoli e residui organici: basta inserirla nel tubo e versare acqua bollente. L’azione combinata scioglie grassi e detriti, migliorando il flusso e l’igiene del lavello.

Anche il forno incrostato può essere trattato in modo semplice: si colloca una pastiglia in una teglia riempita con acqua, si avvia il forno a 180°C per dieci minuti, e il vapore generato scioglie il grasso, facilitando la rimozione manuale dello sporco.

Nel bagno, le pastiglie si rivelano efficaci nel prevenire la formazione di calcare nel WC. Basta inserirle nel contenitore dell’acqua per contribuire a mantenere la ceramica pulita più a lungo, evitando aloni e depositi.

Anche il mocio, spesso trascurato, può essere igienizzato immergendolo per 15 minuti in acqua bollente con una pastiglia sciolta. Una volta asciugato, è pronto per l’uso, senza residui né cattivi odori. Questo metodo è pratico anche per mantenere il secchio igienizzato, evitando il proliferare di batteri.

Frigorifero, microonde e lavatrice: altri usi domestici che forse non conoscevi

Le pastiglie per lavastoviglie si possono trasformare in detergente spray per il frigorifero: sciogliendone una in un litro d’acqua e versando la soluzione in un flacone spray, si ottiene un liquido sgrassante da usare sulle pareti interne del frigo, capace di eliminare odori e residui.

Anche il microonde può beneficiare del potere pulente delle pastiglie: mettendone una in un contenitore con acqua e riscaldando per qualche minuto, si genera un vapore che ammorbidisce lo sporco. Dopo pochi gesti, le pareti interne tornano pulite, senza l’uso di prodotti specifici.

Una funzione poco nota riguarda la disinfezione della lavatrice: avviando un ciclo a vuoto con una pastiglia nel cestello, si igienizza l’interno e si eliminano cattivi odori e residui di detersivo. Questo contribuisce anche a mantenere efficiente il lavaggio dei capi, soprattutto nei modelli più datati.

Infine, con l’arrivo dell’estate, le pastiglie tornano utili anche per i mobili da giardino: sciogliendone una in acqua calda, si ottiene una soluzione efficace contro polvere, acari e sporco da esterno, ideale per pulire plastica e metallo senza sforzi e senza ricorrere a detergenti aggressivi.

Gli esperti sottolineano che sfruttare appieno le proprietà di questi prodotti riduce sprechi e consumo di flaconi diversi, semplificando la gestione della casa. Non a caso, sempre più famiglie stanno riscoprendo questi usi alternativi, rendendo le pastiglie per lavastoviglie un piccolo strumento multifunzione, utile in ogni angolo della casa.