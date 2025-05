“Bridgerton” continua a conquistare i fan: dopo l’annuncio della quarta stagione, cresce la grandissima attesa

Netflix ha confermato il rinnovo per una quinta e sesta stagione. I nuovi episodi seguiranno Benedict Bridgerton (Luke Thompson), il ribelle della famiglia, che incontra una misteriosa Dama in Argento durante un ballo in maschera. La serie, lanciata nel 2020, ha ottenuto un enorme successo, con le sue tre stagioni tra le più viste di sempre su Netflix.

Il fascino della serie va oltre la semplice narrazione romantica; “Bridgerton” ha saputo creare una vera e propria comunità di fan, attratti dalla sua estetica visivamente sbalorditiva e dalla colonna sonora moderna che si intreccia con l’ambientazione storica. Il franchise ha dato vita a un vero e proprio fenomeno culturale, ispirando una vasta gamma di contenuti, dai meme ai fan art, passando per eventi e incontri dedicati.

Ecco la quarta stagione di “Bridgerton”

La celebre serie “Bridgerton” continua a far sognare il pubblico di tutto il mondo con l’annuncio della sua quarta stagione, prevista per il 2026. Netflix ha inoltre rivelato il rinnovo per ulteriori due stagioni, la quinta e la sesta, confermando l’impegno della piattaforma nel creare contenuti di alta qualità che catturano l’attenzione degli spettatori. Lanciata nel 2020 da Netflix in collaborazione con Shondaland, la serie ha rapidamente conquistato il cuore di milioni di fan, diventando un vero e proprio fenomeno culturale.

La quarta stagione di “Bridgerton” avrà come protagonista il secondogenito della famiglia, Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson. A differenza dei suoi fratelli, Anthony e Colin, che hanno già trovato l’amore e la stabilità, Benedict è un giovane bohémien che sembra riluttante a sistemarsi. La trama si infittisce quando, durante un ballo in maschera organizzato dalla madre, incontra una misteriosa e affascinante figura, conosciuta come la Dama in Argento. Questo incontro cambierà il corso della sua vita e lo porterà a confrontarsi con le sue paure e i suoi desideri più profondi.

La stagione si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti emozionanti, con otto nuovi episodi che esploreranno non solo il romanticismo, ma anche le dinamiche familiari e le convenzioni sociali dell’epoca. La location delle riprese sarà ancora una volta Londra, che fungerà da sfondo suggestivo per le intricate trame di passione e intrigo tipiche della serie.

Il cast della quarta stagione di “Bridgerton” include volti noti e nuovi talenti. Oltre a Luke Thompson nel ruolo di Benedict, il pubblico potrà rivedere Jonathan Bailey nei panni di Anthony Bridgerton, nonché Adjoa Andoh nel ruolo di Lady Danbury e Julie Andrews che continua a prestare la voce a Lady Whistledown, l’enigmatica cronista della società londinese. Yerin Ha interpreterà Sophie Baek, la Dama in Argento che catturerà l’attenzione di Benedict, mentre Victor Alli sarà Lord John Stirling. L’attrice Lorraine Ashbourne ritornerà nel ruolo di Mrs. Varley, aggiungendo ulteriore spessore alla narrazione.

“Bridgerton” ha saputo catturare l’attenzione del pubblico fin dal suo debutto, diventando una delle serie più popolari di Netflix. Le tre stagioni già trasmesse si sono classificate tra le più viste sulla piattaforma, con la prima stagione che ha raggiunto il quinto posto e la terza il settimo. Questo straordinario successo ha portato alla creazione di un prequel, “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, che ha anch’esso riscosso un grande successo, dominando la Top 10 Globale di Netflix.