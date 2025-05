Nuove serie Netflix da vedere a maggio 2025 offrono una varietà di emozioni. Ecco i titoli imperdibili per gli appassionati

Maggio è un mese che porta con sé l’aria di primavera, un periodo ideale per concedersi un momento di relax, sia sul divano di casa che durante un viaggio. Con l’arrivo delle belle giornate, non c’è niente di meglio che rifugiarsi in storie avvincenti e personaggi indimenticabili. Le serie TV di Netflix continuano a sorprendere e a deliziare il pubblico, con una varietà di nuovi titoli pronti a catturare l’attenzione di tutti. Se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo da guardare, ecco una selezione delle migliori serie Netflix da non perdere a maggio 2025.

Maggio 2025 si preannuncia un mese ricco di emozioni e storie da scoprire su Netflix. Con un’offerta così variegata e avvincente, non resta che prepararsi a sprofondare nei racconti che più ci attraggono, accompagnati da una tisana calda o da una bevanda fresca, pronti a lasciarci trascinare in mondi lontani e affascinanti.

Le serie Netflix di maggio

“The Four Seasons”. Questa miniserie comica, creata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, è un adattamento moderno del film del 1981 diretto da Alan Alda. La storia ruota attorno a sei amici di lunga data che si ritrovano per un weekend di vacanza, solo per scoprire che una delle coppie, Kate (Tina Fey) e Jack (Will Forte), dovrà affrontare una separazione imminente. Attraverso quattro vacanze in un anno, la serie esplora come questa rivelazione influenzi le dinamiche del gruppo, facendo emergere conflitti irrisolti e nuove tensioni. La combinazione di umorismo e momenti tocca il cuore rende “The Four Seasons” una visione imperdibile per chi ama le commedie ricche di sentimento.

“Angi: Crimini e Bugie”. Questa miniserie documentario si concentra su un caso di omicidio avvenuto a Barcellona nel 2008, noto come “il delitto quasi perfetto”. La stilista Ana Páez viene trovata senza vita, e la serie segue le indagini che rivelano una rete di bugie e segreti. Attraverso interviste e filmati inediti, “Angi” offre uno sguardo approfondito sulla vita della vittima e sulle dinamiche familiari che la circondavano. Un racconto avvincente e inquietante che tiene incollati gli spettatori fino all’ultimo episodio.

Adattato dal romanzo iconico di Judy Blume, “Per Sempre” è una storia d’amore che parla di crescita e scoperta. Ambientato nel 2018 a Los Angeles, segue due adolescenti neri che si confrontano con l’amore, l’identità e le proprie esperienze. La serie affronta temi importanti come la sessualità, la pressione sociale e la scoperta di sé, rendendola rilevante per le nuove generazioni. Con una sceneggiatura sensibile e attenta, “Per Sempre” promette di toccare il cuore degli spettatori.