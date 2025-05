Il panorama dello streaming video è in continua evoluzione e, con esso, anche i dispositivi utilizzati per accedere a queste piattaforme

Recentemente, Netflix ha annunciato la cessazione del supporto per alcuni modelli, una notizia che riguarda i dispositivi prodotti tra il 2014 e il 2016, inclusi quelli dotati di telecomando con controlli vocali per Alexa. Questa comunicazione è stata diffusa tramite un’email inviata ai clienti e riportata da TechCrunch.

In questo contesto, l’aggiornamento dei dispositivi diventa non solo una questione di compatibilità, ma anche di ottimizzazione dell’esperienza di intrattenimento domestico. Con l’avvicinarsi della data di scadenza per il supporto di Netflix sui vecchi modelli Fire TV, è il momento giusto per riflettere sulle proprie esigenze di visione e considerare le opzioni disponibili sul mercato.

La fine del supporto per i vecchi dispositivi

La data in cui Netflix interromperà il supporto per questi dispositivi è fissata per il 3 giugno 2025. Anche se l’azienda non ha fornito una motivazione ufficiale, si sospetta che la causa principale sia la mancanza di compatibilità con i moderni codec di decodifica video, in particolare l’AV1. Questo codec, implementato da Netflix nel 2021, offre una compressione video più efficiente e una qualità superiore, essenziale per lo streaming in alta definizione e 4K. Senza il supporto di questo codec, i vecchi modelli di Fire TV non possono garantire un’esperienza visiva adeguata.

Per i possessori di queste Fire TV obsolete, le opzioni a disposizione sono limitate. Da un lato, si può decidere di aggiornare l’hardware, investendo in un nuovo modello di Fire TV o in un altro dispositivo di streaming. Dall’altro, si potrebbe considerare l’idea di rinunciare a Netflix su questi dispositivi. Considerando che i modelli interessati hanno tra i 9 e gli 11 anni, il costo di un aggiornamento non dovrebbe essere eccessivo. Le Fire TV, infatti, sono generalmente accessibili e rappresentano un buon investimento per chi desidera continuare a fruire dei contenuti in streaming senza intoppi.

Molti utenti si interrogano sull’abbonamento ai servizi di streaming. Alcuni, come testimoniato nei commenti sui social media, hanno scelto di interrompere il loro abbonamento a Netflix, trovando alternative più convenienti o riscoprendo il piacere di guardare film e serie tramite mezzi tradizionali come DVD e Blu-ray. La crescente insoddisfazione per i costi associati a questi servizi di streaming porta le persone a rendersi conto che, a lungo termine, gli abbonamenti possono diventare un onere finanziario, soprattutto quando si accumulano più servizi.