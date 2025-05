Sono davvero preoccupanti le condizioni di salute dichiarate dalla famosa e amatissima star del cinema. La situazione

Ha affrontato un significativo intervento chirurgico al cuore, una sostituzione della valvola aortica transcatetere (TAVI), che ha comportato l’uso di una valvola proveniente da una mucca. Questo intervento, pur innovativo e meno invasivo rispetto a un tradizionale intervento a cuore aperto, ha portato la popolare attrice a riflettere profondamente sulla sua vita e sulla sua carriera.

L’attrice continua a rappresentare un esempio di autenticità e coraggio, mostrando che, nonostante le difficoltà, è possibile mantenere viva la propria passione e la propria umanità. La sua storia ci ricorda che la vita, con tutte le sue imperfezioni e le sue incertezze, è un viaggio da vivere con intensità, senza paura di affrontare le proprie paure più profonde.

Il dramma della grande attrice

Miriam Margolyes, nota per il suo ruolo di professoressa Sprite nei film di Harry Potter, ha rivelato di aver subito un intervento al cuore a 83 anni. La star ha affrontato una sostituzione della valvola aortica e spera di evitare ruoli che la costringano a una sedia a rotelle. Margolyes ha condiviso dettagli sul procedimento e la sua aspettativa di vita durante un’intervista con il Times.

Miriam Margolyes, l’attrice britannica nota per il suo indimenticabile ruolo della professoressa Sprout nella saga di Harry Potter, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla vita e sulla morte in un’intervista rilasciata al Times. A 83 anni, durante l’intervista, Margolyes ha affermato con franchezza: “Non mi resta molto da vivere. Probabilmente morirò entro i prossimi cinque o sei anni, se non prima”. Queste parole, cariche di una cruda sincerità, rivelano il peso dell’età e della fragilità che la famosa attrice sente gravare su di sé. Nonostante questa consapevolezza, ha espresso una forte volontà di rimanere parte del mondo dell’arte, sottolineando che “rinunciare al mondo dell’arte sarebbe un vero peccato”.

Miriam Margolyes ha un lungo percorso professionale alle spalle, costellato di successi e riconoscimenti, tra cui un BAFTA vinto per il suo indimenticabile ruolo in L’età dell’innocenza di Martin Scorsese. La sua carriera è stata caratterizzata da una varietà di interpretazioni che spaziano dal teatro al cinema, fino alla televisione.

Nel podcast Table Manners, condotto da Jessie e Lennie Ware, Margolyes ha discusso con ironia delle implicazioni del suo intervento chirurgico, dichiarando: “Ora ho il cuore di una mucca. Beh, non tutto il cuore. Ho sostituito una valvola aortica con una valvola aortica di mucca”. Questa battuta, sebbene leggera, nasconde una verità profonda sulla vulnerabilità umana e sull’accettazione del proprio stato di salute.

Margolyes ha descritto dettagliatamente il procedimento chirurgico, rivelando la sua meraviglia nei confronti delle tecniche mediche moderne. “Ti fanno due piccoli fori nell’inguine. Uno per ogni inguine e poi ti infilano dentro questa cosa. E non so come riescano a tirarlo fuori. Poi, quando quello che ti hanno inserito arriva nel tuo cuore tirano una piccola corda e pow!” ha spiegato, mostrando un misto di stupore e ammirazione per la medicina contemporanea. Questo approccio pragmatico e quasi giocoso nei confronti della sua condizione di salute è emblematico della personalità di Margolyes, che ha affrontato la vita con un sorriso e una battuta pronta.

La sua recente esperienza non è stata priva di difficoltà. Nel maggio 2023, Miriam è stata ricoverata d’urgenza a causa di un’infezione toracica, un episodio che ha spaventato non solo lei, ma anche i suoi fan e i suoi cari. Durante quel periodo, ha mantenuto i suoi follower aggiornati attraverso i social media, condividendo una foto di sé stessa nel reparto di degenza.