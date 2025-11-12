Non perdere tempo! Fai subito domanda per il bonus da 200 euro: ecco come ottenerlo

A chi spetta il nuovo Bonus da 200 euro e come richiederlo: requisiti, scadenze e tutti i documenti da preparare.

È finalmente confermato il lancio del bonus elettrodomestici 2025, che sarà accessibile a partire dalle ore 7:00 del 18 novembre tramite la piattaforma digitale App IO, utilizzabile con credenziali come SPID, CIE o altri sistemi di identità digitale riconosciuti.

Questo incentivo, sostenuto da un fondo complessivo di 50 milioni di euro, mira a promuovere l’acquisto di grandi elettrodomestici di ultima generazione, favorendo al contempo la rottamazione degli apparecchi più datati e inquinanti.

Come funziona il bonus elettrodomestici 2025

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda per accedere al contributo, che coprirà il 30% del prezzo di acquisto dell’elettrodomestico, con un limite massimo differenziato in base all’ISEE del richiedente. In particolare:

200 euro per chi possiede un ISEE inferiore a 25.000 euro

per chi possiede un ISEE inferiore a 25.000 euro 100 euro per tutti gli altri nuclei familiari

È fondamentale sottolineare che il voucher digitale, una volta emesso, avrà validità limitata a 15 giorni. Qualora non venga utilizzato entro questo termine, il beneficiario potrà inoltrare una nuova richiesta, ma questa verrà inserita in coda rispetto alle altre già presentate, rischiando così un’attesa più lunga per l’assegnazione del contributo. Il bonus è rivolto a tutte le famiglie residenti in Italia, senza limiti di reddito per la richiesta, ma con importi variabili in base alla fascia ISEE. Per poter usufruire dell’incentivo, è necessario rispettare alcune condizioni:

Possedere un’identità digitale valida come SPID, CIE o altre credenziali compatibili

Procedere alla rottamazione di un elettrodomestico appartenente alla stessa categoria di quello che si intende acquistare, con una classe energetica inferiore rispetto al nuovo prodotto

Acquistare un elettrodomestico incluso nella lista ufficiale dei dispositivi ammessi, che rispetti i requisiti di efficienza energetica indicati dal decreto

Il bonus copre sette categorie di grandi elettrodomestici, selezionate per contribuire a un concreto miglioramento in termini di efficienza e riduzione dei consumi:

Forni

Lavastoviglie (ammessi fino alla classe energetica C)

Lavatrici e lavasciuga (con classe minima A)

Asciugatrici

Frigoriferi e congelatori (fino alla classe D)

Piani cottura

Per essere validi, i nuovi elettrodomestici devono presentare una classe energetica superiore rispetto a quelli rottamati. L’elenco completo dei prodotti ammessi, nonché dei rivenditori ufficialmente aderenti, è consultabile direttamente sull’App IO, dove nei giorni precedenti al lancio sono già stati registrati i primi negozi autorizzati. Il momento decisivo per presentare la domanda sarà il cosiddetto click day del 18 novembre, durante il quale sarà necessario seguire alcuni passaggi fondamentali:

Accedere alla piattaforma App IO con SPID, CIE o altra identità digitale abilitata

con SPID, CIE o altra identità digitale abilitata Controllare la disponibilità delle risorse e verificare il rispetto dei requisiti richiesti

Scaricare il voucher digitale in caso di approvazione della domanda

Utilizzare il voucher entro 15 giorni, acquistando un elettrodomestico autorizzato presso uno dei rivenditori accreditati

Con questa iniziativa, il Governo intende promuovere il rinnovamento degli elettrodomestici domestici, favorendo la diffusione di apparecchi più sostenibili e a basso consumo energetico. Tuttavia, la dotazione finanziaria limitata significa che la rapidità nell’inoltrare la domanda sarà determinante per accedere all’incentivo e ottenere un risparmio significativo sull’acquisto di elettrodomestici moderni ed efficienti.