Non solo attore, ma super modello: l’altra faccia di Andrès Velencoso, il tenebroso Miguel Larrea di Lasa Sabinas

Il pubblico italiano è rimasto incantato dal personaggio di Miguel Larrea, protagonista della soap opera spagnola trasmessa alle 16 su Rai 1.

Carismatico, misterioso e con un passato intricato, Miguel ha catturato l’attenzione delle telespettatrici grazie alla sua storia d’amore intensa e turbolenta con Gracia Molina, segnata da alti e bassi con la promessa sposa Esther Ruiz.

Chi è davvero l’attore: il passato da modello

Dietro al volto del protagonista c’è Andrès Velencoso, attore e modello spagnolo nato l’11 marzo 1978 a Ledana, in Spagna. Velencoso ha costruito una carriera internazionale come modello, posando per prestigiosi marchi come Chanel Allure Homme e Louis Vuitton (2003), accanto a Jennifer Lopez, e partecipando a campagne profumate di grande richiamo.

La vita privata di Andrès ha spesso catturato l’attenzione dei media: nel 2008 ha avuto una storia con Kylie Minogue nata sul set di una campagna pubblicitaria, durata fino al 2013. Tra il 2013 e il 2015 ha frequentato Ursula Corberó, celebre interprete di Tokyo nella serie Netflix La Casa di Carta.

Nel 2019 è stato legato alla conduttrice Lara Álvarez, mentre nel settembre 2020 ha intrapreso una relazione con l’attrice e conduttrice Paula Gómez, chiusa poco dopo. La ragione principale delle rotture? I numerosi impegni professionali che richiedono viaggi continui e concentrazione tra moda e cinama.

Oggi la vita sentimentale di Velencoso rimane riservata. Nonostante sia molto attivo su Instagram, i suoi post riguardano esclusivamente il lavoro: scatti dal set, momenti glamour legati al mondo della moda o momenti di relax con il suo fedele cagnolone.

Andrès ha avvicinato alla recitazione superati i 30 anni, studiando seriamente per diventare un attore credibile e versatile. La sua carriera cinematografica e televisiva include ruoli in Summer Camp, nel drama argentino Edha diretto da Daniel Burman, e il film Netflix 100 Metros (2016). Ha inoltre interpretato Armando nella quarta stagione di Elite, lavorando successivamente a Private Affaire prima di entrare nel cast di Ritorno a Las Salinas.

Velencoso è oggi un interprete affermato e un modello di fascino internazionale, capace di coniugare talento e presenza scenica, conquistando il pubblico italiano con il suo carisma e il suo magnetismo.