L’estate è il momento ideale per esplorare nuove città europee. Preparare la valigia non è mai stato così stimolante ed economico

Con l’arrivo dell’estate, cresce la voglia di partire alla scoperta di nuove città. L’Europa, con la sua varietà di paesaggi, climi e culture, offre destinazioni ideali per ogni tipo di viaggiatore: chi cerca relax in riva al mare, chi ama l’arte e la storia, e chi non vuole rinunciare a eventi e divertimento.

Dimenticate le solite rotte turistiche: queste sette città europee meritano un posto speciale nella lista dei viaggi estivi. E non spenderete nemmeno tanto!

Le città ideali per le vacanze 2025

Barcellona è la meta perfetta per chi desidera unire vacanza balneare e cultura urbana. Le opere architettoniche di Antoni Gaudí, come la Sagrada Família e Parc Güell, offrono scenari spettacolari. Passeggiare lungo La Rambla, immergersi nella vita del Barrio Gótico e gustare tapas nei locali del quartiere El Born sono esperienze da non perdere. E quando il caldo si fa sentire, basta raggiungere la spiaggia cittadina per un tuffo nel Mediterraneo.

Affacciata sulla splendida Costa Azzurra, Nizza è una combinazione riuscita di eleganza francese e vivacità mediterranea. La Promenade des Anglais è perfetta per passeggiate panoramiche, mentre il centro storico (Vieux Nice) è un labirinto di vicoli colorati, mercati e ristoranti. D’estate, la città si anima con eventi musicali e culturali all’aperto, rendendola una destinazione ideale per coppie e famiglie.

La capitale ungherese, Budapest, attraversata dal Danubio, è ricca di fascino e di storia. Buda, la parte collinare, ospita il Castello e panorami mozzafiato, mentre Pest è il cuore pulsante della città. In estate, le famose terme all’aperto – come quelle di Széchenyi – diventano un’oasi di relax. Imperdibile il Sziget Festival, uno dei maggiori eventi musicali europei, che ogni anno attira migliaia di giovani da tutto il mondo.

Porto è una destinazione accogliente, piena di colore e cultura. Le sue case affacciate sul fiume Douro e il celebre vino locale offrono un’atmosfera autentica. Il quartiere Ribeira è perfetto per passeggiate serali, mentre il polo museale WOW – World of Wine – propone esposizioni dedicate a cioccolato, sughero, moda e, naturalmente, vino. Un mix ideale per adulti e bambini.

Con i suoi canali romantici, i musei d’arte e l’atmosfera rilassata, Amsterdam è sempre una buona idea. In estate, la città ospita numerosi festival all’aperto come il Grachtenfestival, che anima i canali con concerti e performance artistiche. È una meta adatta anche per un weekend lungo: si gira facilmente in bici o in battello e offre infinite occasioni per vivere l’arte e la natura.

In estate, Edimburgo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Il mese di agosto è dominato dagli eventi dell’Edinburgh Festival Fringe e dell’International Festival, che attirano artisti da tutto il mondo. Tra spettacoli teatrali, musica, danza e cabaret, ogni angolo della città diventa uno spazio creativo. Le sue architetture gotiche e il castello che domina la Old Town aggiungono fascino al soggiorno.

Per chi desidera una vacanza di mare e cultura, Dubrovnik è la scelta perfetta. Le sue mura medievali, perfettamente conservate, racchiudono un centro storico patrimonio UNESCO, affacciato su acque cristalline. D’estate si può alternare la visita ai monumenti con momenti di relax in spiaggia o escursioni verso le isole vicine, come Lokrum o Mljet.