Un nuovo importante aiuto economico per le famiglie: un bonus da 250 euro, come richiederlo, regione per regione.

Con il nuovo anno si confermano e si arricchiscono le opportunità di sostegno economico legate alla mobilità sostenibile in Italia.

Il Bonus Trasporti 2025 si presenta come una delle misure chiave, attiva a livello nazionale e regionale, destinata a favorire spostamenti più ecologici e a supportare economicamente famiglie, studenti e lavoratori. Accanto a questa iniziativa si affiancano numerose agevolazioni locali, creando un quadro articolato di incentivi e sconti sul trasporto pubblico.

Incentivi nazionali: Carta “Dedicata a Te” e detrazione IRPEF

Tra le principali novità confermate dalla Legge di Bilancio 2025 figura la Carta “Dedicata a Te”, una carta prepagata gestita da Poste Italiane, destinata alle famiglie con un valore ISEE fino a 15.000 euro e almeno tre membri. Il contributo, pari a circa 500 euro, viene attribuito automaticamente dall’INPS e dai Comuni interessati. Questa carta può essere utilizzata non solo per l’acquisto di beni alimentari e carburante, ma anche per sottoscrivere abbonamenti al trasporto pubblico locale, favorendo così un uso più sostenibile dei mezzi pubblici.

Per fruire della carta, è sufficiente recarsi presso le biglietterie autorizzate o i punti vendita di metro, autobus e treni e procedere al pagamento tramite il circuito PostePay, rendendo semplice e immediata la spesa. In aggiunta, per l’anno fiscale 2024 (con dichiarazione nel 2025), è prevista una detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, con un limite massimo di 250 euro annui. Per accedere a questa agevolazione è necessario conservare tutta la documentazione di spesa e indicarla correttamente nel modello 730.

Bonus trasporti regionali: iniziative attive nel 2025

Il panorama delle agevolazioni si arricchisce con numerosi bonus regionali, specifici e calibrati sulle esigenze dei residenti di ciascuna area.

Veneto – Il Bonus Trasporti Veneto propone un voucher da 200 euro destinato all’acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale, rivolto a cittadini maggiorenni proprietari di veicoli a motore. Le richieste possono essere inviate online fino al 31 agosto 2025, con utilizzo del voucher entro il mese successivo alla sua emissione. Lazio – La Regione promuove l’iniziativa “Bella X Noi – Lazio in tour gratis”, che offre ai giovani tra i 16 e i 25 anni la possibilità di viaggiare gratuitamente per 30 giorni durante l’estate (dal 1° luglio al 15 settembre 2025) su autobus, metro, tram e treni regionali. Inoltre, sono disponibili sconti fino al 30% sugli abbonamenti annuali per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Campania – La regione lancia il programma “Estate in Movimento”, che garantisce sconti del 30% sugli abbonamenti estivi ai giovani di età compresa tra 20 e 35 anni. Parallelamente, il Bonus Unico Campania consente agli studenti tra 11 e 26 anni con ISEE fino a 35.000 euro di ottenere abbonamenti gratuiti, con scadenza per le domande fissata al 20 dicembre 2025. Piemonte – Il Bonus TPL Piemonte offre un rimborso di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti plurimensili o annuali a residenti proprietari di veicoli diesel Euro 3, 4 o 5. Le richieste sono aperte dal 1° agosto 2025 al 30 aprile 2026. Inoltre, è previsto uno sconto del 50% per chi utilizza mezzi ecologici come autobus elettrici e treni a basse emissioni.

Emilia-Romagna – Confermato il progetto “Salta Su!”, che consente a studenti di ogni ordine e grado con ISEE fino a 30.000 euro di viaggiare gratuitamente. Gli studenti che frequentano scuole fuori Regione possono richiedere il rimborso da ottobre a dicembre 2025. Lombardia – La Dote Trasporti Lombardia offre contributi da 10 a 90 euro per tratte integrate tra Alta Velocità e trasporto pubblico locale. La prossima finestra per le domande si aprirà il 1° ottobre 2025. Sono inoltre disponibili abbonamenti a tariffa agevolata per giovani con ISEE fino a 28.000 euro e per disoccupati con ISEE fino a 6.000 euro.

Trentino-Alto Adige – La Provincia Autonoma di Trento mette a disposizione abbonamenti gratuiti per disoccupati e lavoratori sospesi impegnati in corsi di formazione finanziati dalla Provincia o dal Fondo Sociale Europeo. La validità è limitata agli spostamenti casa-corso, con attivazione tramite smart card. Friuli Venezia Giulia – Confermato lo sconto del 50% sugli abbonamenti scolastici annuali per studenti residenti fino a 26 anni, misura pensata per supportare le famiglie degli studenti pendolari.

Valle d’Aosta – Le agevolazioni sono differenziate in base all’ISEE: viaggi gratuiti per over 65 con ISEE fino a 20.000 euro e sconti tra il 50 e il 60% per fasce ISEE superiori. Gli studenti universitari con ISEE fino a 11.000 euro possono usufruire di sconti fino al 75%. Liguria – Abbonamenti gratuiti per studenti under 19 e sconti del 50% per giovani fino a 26 anni. I residenti nei comuni delle Cinque Terre godono di agevolazioni aggiuntive, con sconti fino all’80% sul trasporto pubblico locale.

Anche a livello comunale si segnalano iniziative importanti. A Firenze, il Bonus TPL offre un contributo di 50 euro sugli abbonamenti annuali urbani per autobus, tram e treni, rivolto a studenti, nuovi utenti e abbonati attivi. La richiesta può essere effettuata tramite l’App IF. In Toscana, la Regione propone trasporti gratuiti o scontati per cittadini in condizioni di fragilità socioeconomica (ISEE fino a 22.000 euro) per motivi di terapie sanitarie, oltre a sconti fino al 50% per studenti e agevolazioni per anziani e disabili.

A Roma Capitale, la Card Over 70 consente il trasporto gratuito per un anno ai cittadini con più di 70 anni e ISEE fino a 15.000 euro. I bambini fino a 10 anni viaggiano gratis su tutti i mezzi pubblici, mentre ragazzi tra 11 e 19 anni possono acquistare abbonamenti annuali a 50 euro. Sono previste ulteriori agevolazioni per disoccupati e studenti con ISEE fino a 20.000 euro. L’insieme di queste misure rappresenta un importante passo verso una mobilità più sostenibile e accessibile, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione e alle nuove generazioni.