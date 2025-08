Settimana tra Luna Nuova in Acquario e notte di San Lorenzo con consigli per ogni segno su energia estiva desideri e nuove opportunità

L’estate entra nel vivo con un panorama astrologico ricco di spunti per la riflessione interiore e l’azione esterna. Il Sole in Leone illumina giornate calde e luminose, creando un’atmosfera ideale per esprimere la propria personalità e vivere intensamente.

Ma insieme alla luce, arrivano anche momenti di introspezione e di scelte importanti, guidate dalle influenze della Luna Nuova in Acquario e dalla magica notte di San Lorenzo. Attenzione, in particolare, per un segno zodiacale.

La settimana astrologica dal 4 al 10 agosto: novità e desideri

Il 9 agosto la Luna Nuova in Acquario segna un momento propizio per il rinnovamento e per seminare nuove idee e progetti. Questa fase lunare, caratterizzata da una congiunzione tra la Luna e il Sole che rende invisibile il nostro satellite, simboleggia l’inizio di un ciclo, una porta aperta verso il futuro. È il momento di abbandonare schemi obsoleti e di osare con visioni coraggiose, fidandosi di ciò che ancora non si vede ma si sente profondamente dentro.

Il giorno successivo, il 10 agosto, la notte di San Lorenzo regala il tradizionale spettacolo delle stelle cadenti sotto la Luna in Pesci. Questa sera, carica di suggestioni, invita a esprimere desideri autentici e ad aprire il cuore alla magia e alla speranza. L’energia della notte di San Lorenzo è perfetta per combinare il bisogno di visibilità con la profondità emotiva, favorendo un equilibrio tra esporsi alla vita e sognare in silenzio.

C’è, in particolare, un segno che dovrà fare molta attenzione: l’Ariete. Venere favorevole ma Marte opposto richiede equilibrio tra assennatezza e spensieratezza. L’estate invita a prepararsi per un autunno ricco di cambiamenti, facendo attenzione a non esagerare con le spese e a curare la salute, specialmente l’alimentazione. È il momento di aprirsi alle relazioni e di evitare persone negative. Ferragosto sarà l’occasione per ritrovarsi con amici e familiari, con un invito a non trascurare la cura del corpo e a evitare incidenti domestici.

L’estate può sembrare diversa dal solito, con qualche incertezza e conflitto da risolvere. Si consiglia di godersi le vacanze e di rimandare i problemi a tempi più tranquilli. In arrivo un compleanno “stellare” e qualche fastidio fisico da tenere sotto controllo. Nonostante la stanchezza, è il momento di ritrovare energia e originalità. Rilassarsi e evitare ansie inutili sarà la chiave per affrontare un agosto movimentato, con possibili novità sorprendenti attorno al 10 del mese. Evitare tensioni e lasciarsi andare al divertimento sarà fondamentale. Marte opposto porta qualche dubbio in amore, ma anche occasioni di libertà e nuove conoscenze. Ferragosto sarà l’occasione per lasciarsi andare a qualche trasgressione.