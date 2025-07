Se paghi con il bancomat, occhio a non commettere questi errori, o rischi di perdere il tuo denaro. Cosa devi sapere

Oggigiorno, usiamo il bancomat per eseguire la gran parte dei nostri pagamenti. In modo particolare, usiamo il contactless o paghiamo con il nostro cellulare. Si tratta di un sistema veramente molto comodo, soprattutto con lo smartphone, perché in quel caso non serve neppure portarsi dietro il portafogli.

Nonostante questa incredibile convenienza, quando si utilizzano questi strumenti è molto importante fare attenzione a determinati dettagli, per non incorrere in truffe, che possono sottrarre denaro, oppure errori di vario genere. Ecco quali sono gli errori da non commettere se decide di pagare col bancomat.

Bancomat, occhio a questi sbagli che ti possono costare davvero caro

Uno degli sbagli che si possono commettere più comunemente è quello di non leggere l’importo. Non è una disattenzione da poco, ovunque ci si trovi, soprattutto alle casse oppure online.

Basti pensare a una donna che ha speso 5 mila euro per due ore di parcheggio, a causa di una svista: se avesse fatto un check dell’importo, probabilmente non sarebbe accaduto. La disattenzione può comportare errori gravi se si paga col bancomat, per cui aguzzare la vista è essenziale.

Nel caso in cui tu stia andando di fretta e in un negozio c’è molta gente, guarda sempre quanto devi pagare prima di inserire il bancomat oppure usare il contactless, perché se si sbaglia a digitare, si può perdere una certa somma.

Il contactless è certamente molto rapido, ma se non si guarda il display per vedere il prezzo, si può rischiare di pagare una cifra errata. Dunque, è fondamentale guardare sempre prima di dare un’autorizzazione al pagamento, in modo da tutelarsi sia da errori sia da eventuali casi di truffa.

Conserva sempre lo scontrino e fai sempre un check del tuo conto, per verificare che non vi siano problemi di sorta. Monitora il conto con l’home banking, in modo da accertarti che non vi siano addebiti anomali, e nel caso in cui dovessi riscontrare movimenti strani, blocca la carta, mostra ricevute, e denuncia se credi di essere incappato in qualche truffa.

Un buon modo per tutelare il proprio bancomat è quello di farsi notificare, ogni volta che si paga qualcosa, un messaggio con l’importo versato. A questo punto, si potrà verificare che non sia stato qualcun altro a prelevare senza permesso.