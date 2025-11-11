Pensioni, brutte notizie per chi è nato dal 1961: pagheranno davvero caro

Nuove regole regole per i pensionati e stavolta portano con sé brutte notizie, specialmente per coloro che sono nati nel 1961.

Le regole del sistema previdenziale mutano ormai frequentemente e ogni modifica ha spesso effetti profondi sulla vita di chi si avvicina all’età pensionabile. Quando le aspettative si scontrano con nuove soglie, anche pochi mesi in più possono trasformarsi in un peso difficile da gestire.

La pensione non è più una certezza, ma un obiettivo da conquistare con attenzione, conoscenza e strategie adeguate alle regole in evoluzione. Informarsi per tempo e valutare le opzioni disponibili è fondamentale per affrontare con lucidità le sfide del sistema previdenziale moderno.

Cosa cambia per i nati nel 1961?

Dal 2028, l’età pensionabile ordinaria sarà innalzata di ben tre mesi, passando da 67 anni a 67 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia. Questo cambiamento colpirà in pieno chi compirà 67 anni proprio in quell’anno, con un impatto diretto sulla data di uscita dal lavoro.

I nati nel 1961 saranno i primi a subire integralmente l’inasprimento, dovendo attendere più a lungo rispetto alle generazioni precedenti. Chi è nato nel 1959, ad esempio, potrà andare in pensione nel 2026 a 67 anni, senza alcun mese aggiuntivo da attendere.

Nel 2027, l’aumento sarà invece più contenuto, solo un mese in più per i nati nel 1960, che dovranno attendere così 67 anni e un mese. Il meccanismo è legato all’aspettativa di vita, calcolata dall’ISTAT, che determina l’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici.

Ogni biennio, se la speranza di vita cresce, il governo è chiamato a ratificare l’incremento, rendendo più difficile l’accesso alla pensione. Anche in caso di calo dell’aspettativa, la legge non prevede un ritorno indietro, consolidando ogni aumento come definitivo.

La legge di Bilancio ha confermato l’innalzamento per il 2028, ma ha lasciato aperta la possibilità di modifiche nel 2026 o negli anni successivi. Tuttavia, la tendenza generale è verso un progressivo allungamento dell’età pensionabile, con ulteriori incrementi già ipotizzati per il 2029-2030.

Si parla di altri due o tre mesi di aumento, che potrebbero rendere ancora più difficile il pensionamento per chi ha iniziato a lavorare presto. Le deroghe previste per lavori gravosi o usuranti non saranno sufficienti a compensare l’effetto generale dell’adeguamento demografico.

Il sistema previdenziale italiano si sta trasformando, e chi si trova nel mezzo di questo cambiamento rischia di pagare il prezzo più alto. I nati nel 1961 e negli anni successivi dovranno fare i conti con regole più rigide, che impongono attese più lunghe e sacrifici maggiori.

La soglia dei 67 anni, valida fino al 31 dicembre 2026, rappresenta un punto di svolta che non sarà più raggiungibile in futuro. Chi non rientra in questa finestra dovrà adattarsi a nuovi parametri, con un impatto diretto sulla pianificazione della propria vita lavorativa.