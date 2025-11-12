Perché le pensioni saranno accreditate in anticipo: l’ultima novità che non ti aspetti

Pensioni accreditate in anticipo, per quale motivo dovrebbe accadere? Scopriamo insieme la reale ragione che porta a ciò.

Le pensioni sono qualcosa di assolutamente fondamentale nonché da tenere a dir poco in considerazione. Dopo una lunga carriera di lavoro, per molte persone rappresentano un più che meritato riposo che tantissimi ex lavoratori e contribuenti meritano di ricevere.

Ci sono diversi tipi di pensione, quindi prima di valutare quando e come andare in congedo è giusto anche informarsi a dovere sul periodo esatto in cui potremo effettivamente abbandonare il mondo del lavoro. E a proposito di pensioni, pare proprio che saranno accreditate in anticipo nei prossimi mesi.

Ma per quale ragione esattamente è stato deciso di fare in questo modo? Non ci resta altro da fare che cercare di scoprirlo nelle prossime righe, approfondendo la questione di cui abbiamo deciso di parlare nel merito: ecco perché le pensioni verranno accreditate in maniera anticipata.

Pensioni accreditate anticipatamente: di cosa si tratta

Ciò a cui stiamo facendo riferimento in maniera particolare, sono le tredicesime dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Esattamente come ogni anno, infatti, l’accredito avverrà anticipatamente. Si tratta di quello di NoiPA, finalizzato per le festività natalizie e pensato appositamente in maniera chiara per questo determinato periodo dell’anno. Comunque, facendo riferimento a questo, i lavoratori avranno a disposizione una decina di giorni di anticipo per fare i regali di Natale e preparare le festività al meglio delle proprie possibilità.

Anche se, molto probabilmente, una buona fetta di questi accrediti servirà principalmente a pagare le spese di fine 2025 che non saranno poche per molte famiglie. In ogni caso, non è ancora chiaro se gli arretrati – riguardanti un possibile rinnovo di contratto – saranno corrisposti con lo stipendio ultimo del 2025 oppure se slitteranno a gennaio 2026. Per quanto riguarda i pensionati INPS, l’accredito avverrà a dicembre, non dovrebbe cambiare molto rispetto agli anni precedenti, ma in ogni caso qualche giorno di anticipo dovrebbe esserci anche per coloro che non lavorano più.

Una bella notizia per tantissime persone, che in questo modo avranno la psosibilità di ottenere prima i soldi che gli spettano. Certo, magari questo non farà chissà quale differenza, ma è plausibile che renda meno pesante la questione delle spese per tante famiglie. Il che è una buona cosa, specialmente a dicembre, periodo dell’anno nel quale – nonostante la crisi economica che riguarda l’Italia e non solo – chiunque merita di rimanere il più tranquillo possibile.