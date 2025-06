Chi prenderà il posto di Myrta Merlino nel programma di Canale Cinque, scelta la persona che nessuno si aspettava: chi è

Area di grossi cambiamenti in casa Mediaset, è ormai certo che Myrta Merlino lascerà la conduzione di Pomeriggio 5. La giornalista era subentrata a Barbara D’Urso, ma dopo due anni si appresta a salutare il programma di Canale Cinque. Mentre ancora non è noto quali saranno le sue sorti televisive in Mediaset, in tanti si chiedono chi prenderà il suo posto nell’appuntamento quotidiano.

In queste settimane è diventato sempre più insistente il rumor secondo cui al posto della Merlino dovrebbe arrivare un volto amatissimo di Mediaset. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione che dovrebbe portare Pomeriggio 5 a ottenere ascolti di gran lunga migliori, riuscendo così a “battagliare” con La Vita in Diretta di Alberto Matano.

Chi arriva a Pomeriggio 5 al posto di Myrta Merlino

Tra i vari nomi papabili per la sostituzione di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, quello che sembra essere sempre più certo è Gianluigi Nuzzi. Sembrerebbe che l’azienda del Biscione stia pensando di affidare al conduttore di Quarto Grado lo spazio pomeridiano di Canale Cinque, seguendo un po’ quello che fa la Rai con Milo Infante. Il giornalista, infatti, oltre ad Ore 14, è approdato in prima serata con lo spin off Ore 14 sera.

Nuzzi dovrebbe praticamente fare lo stesso, conservare la conduzione di Quarto Grado e in più essere il nuovo volto di Pomeriggio 5. Mediaset come sostituto della Merlino vorrebbe un volto noto al pubblico e al contempo una figura professionale e il giornalista risponderebbe a tutti questi requisiti, oltre al fatto che è molto amato dal pubblico. Sarebbe, inoltre, la persona che potrebbe conferire un nuovo volto al programma, dandogli finalmente un’identità capace di contrastare La Vita in Diretta che, con il suo appuntamento quotidiano, supera di gran lunga Mediaset.

Per questi la scelta sarebbe virata su Gianluigi Nuzzi che, negli anni, ha conquistato una fetta sempre più ampia di pubblico e con la sua autorevolezza nel settore della cronaca, potrebbe fare lo stesso a Pomeriggio 5. Il programma, poi, potrebbe avere una parte più light magari affidata a qualcun altro. Al momento si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, per avere la certezza che sarà il conduttore di Quarto Grado a prendere il posto della Merlino, dovremo attendere l’ufficialità che ci sarà nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset.