Prime Video a dicembre 2025: tutte le serie TV e i film da non perdere

Ci sono tantissime, e attesissime, uscite per il mese di dicembre su Prime Video: i film e le serie TV da non perdere.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Prime Video presenta un palinsesto ricco di novità imperdibili per dicembre 2025. Tra serie TV attese, film originali e concerti esclusivi, la piattaforma di streaming di Amazon punta a conquistare il pubblico con produzioni di alta qualità e contenuti per tutti i gusti.

Di particolare rilievo, l’uscita della seconda stagione di Fallout, la nuova commedia natalizia americana Oh. What. Fun., e il concerto live di Marco Mengoni da Parigi. Ecco tutti i dettagli sulle uscite più importanti del mese.

Tutte le serie TV e i film da non perdere su Prime Video a dicembre 2025

Oh. What. Fun. è una commedia natalizia originale americana disponibile dal 3 dicembre, diretta da Michael Showalter e con un cast stellare che annovera Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Eva Longoria e Joan Chen. La storia segue Claire Clauster, una donna dedita all’organizzazione delle feste che, lasciata sola dalla famiglia durante una gita, decide di intraprendere un’avventura tutta sua, scoprendo un modo nuovo e inaspettato di vivere il Natale. La pellicola regala un ritratto divertente e commovente di chi si prodiga per la famiglia, ma rischia di rimanere invisibile.

Il 3 dicembre, sempre in esclusiva su Prime Video e Twitch, sarà possibile assistere al concerto Marco Mengoni live in Paris, una performance dal vivo dalla prestigiosa Salle Pleyel, parte del tour “Live in Europe 2025”. Un’occasione imperdibile per i fan del cantautore italiano di fama internazionale, che continua a consolidare la sua presenza anche sul panorama europeo. Dal 10 dicembre arriva Merv, commedia romantica originale USA con Zooey Deschanel e Charlie Cox. Il film racconta la complicata ma tenera vicenda di una coppia separata che deve condividere la custodia del loro cane Merv, il quale perde vitalità dopo il distacco.

Tra equivoci e ricongiungimenti, la storia mostra come il legame con un animale possa diventare la chiave per risanare anche i rapporti umani. Il 12 dicembre è il turno di Dimmelo Sottovoce, film spagnolo tratto da un romanzo dell’autrice di “Culpables”. La protagonista Kamila Hamilton vede la sua vita sconvolta dall’improvviso ritorno dei fratelli Di Bianco, persone che avevano segnato il suo passato. Tra emozioni contrastanti e tensioni, il film esplora temi di identità, relazioni e crescita personale.

Il 17 dicembre segna l’uscita della seconda stagione di Fallout, una serie TV originale USA che si basa sull’omonima e celebre saga videoludica. La narrazione riprende dopo l’epico finale della prima stagione, accompagnando gli spettatori attraverso le lande desolate del Mojave fino a New Vegas, una città post-apocalittica ricca di misteri e pericoli. Con protagonisti come Ella Purnell, Walton Goggins e Kyle MacLachlan, la serie prosegue la sua esplorazione di un mondo radioattivo, dove la sopravvivenza è una sfida costante e la complessità dei rapporti umani emerge in tutta la sua intensità.

La pubblicazione degli 8 episodi avverrà con cadenza settimanale fino al 4 febbraio 2026, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Per gli amanti dell’azione, il 31 dicembre sarà disponibile Trap House, un film originale USA che racconta la storia di un agente della DEA e del suo partner coinvolti in un gioco pericoloso con i propri figli adolescenti, che si sono trasformati in ladri audaci e spregiudicati. La trama si sviluppa in un intreccio di segreti, tradimenti e colpi di scena, tra dinamiche familiari complicate e pericoli reali.

Oltre a queste uscite principali, Prime Video arricchisce il suo catalogo con diverse prime e seconde visioni: dal 1° dicembre arriva la nuova serie Karate Kid: Legends, mentre il 6 dicembre è in programma il film d’animazione My Penguin Friend. Tra i titoli più attesi figurano anche The Bikeriders (19 dicembre), 28 anni dopo e 200% lupo (entrambi dal 22 dicembre), oltre a Fatman (24 dicembre). La piattaforma ripropone inoltre una serie di grandi classici e film di successo con date di uscita fissate per dicembre: da Il Signore degli Anelli con tutta la trilogia disponibile dal 15 dicembre, fino alla saga di Men in Black e ai cult d’animazione come Kung Fu Panda, Madagascar e I Croods.

Per chi desidera completare qualche serie prima delle festività, Prime Video offre anche titoli in scadenza. Tra questi, da non perdere la quarta stagione di The Blacklist, disponibile fino al 7 dicembre, e la settima stagione di Outlander, che sarà accessibile fino al 18 dicembre. Tra i contenuti che lasceranno il catalogo a fine anno si segnalano film come Immaculate – La prescelta (10 dicembre), Bad Boys 4 (12 dicembre) e It Ends with Us – Siamo noi a dire basta (20 dicembre). Le serie TV come Fargo (stagioni 1-4) e Stargate SG-1 (stagioni 1-10) saranno invece rimosse il 31 dicembre, invitando gli appassionati a recuperare queste storie prima della scadenza.