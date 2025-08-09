Per 6 segni in particolare agosto 2025 non è un mese come gli altri: è un passaggio, un momento particolare in cui le stelle aprono porte che vale la pena attraversare.

Agosto, secondo l’astrologia è il mese della svolta: l’aria diventa più spensierata, si ha più tempo per pensare e si aprono spazi interiori in cui la chiarezza trova finalmente posto. Agosto, per le stelle è il mese in cui il cielo prepara il terreno fertile per nuove possibilità, e alcuni segni zodiacali sono pronti a raccoglierne i frutti.

Secondo l’astrologo Joshua Pingley, questo mese è “di gran lunga uno dei più belli e leggeri dell’anno dal punto di vista energetico”. Un’affermazione che non è un semplice ottimismo estivo, ma trova conferma nei movimenti planetari: Venere e Giove — i due pianeti più generosi dello zodiaco — si trovano in transito nel segno del Cancro, creando un campo ricco di opportunità, amore e autostima. Non si tratta solo di fortuna improvvisa, ma di un invito a sintonizzarsi con energie che favoriscono chiarezza emotiva, relazioni sincere e crescita personale.

I segni da tenere d’occhio in questo periodo

Alcuni segni, in particolare, avranno la possibilità di vivere momenti di svolta, come se il destino avesse deciso di puntare su di loro per un vero e proprio aggiornamento esistenziale.

Cancro: I nati sotto il segno del Cancro sono tra i protagonisti assoluti di agosto. Con Venere che rimane a lungo nel segno, l’autostima cresce e il carisma naturale si amplifica. Intorno all’11 e 12 agosto, un allineamento raro con la stella Sirio intensifica il potere di attrazione e la possibilità di vivere relazioni sentimentali intense e significative. Giove, anch’esso in Cancro, amplifica le occasioni: incontri casuali potrebbero rivelarsi punti di svolta emotivi.

Leone: Per i Leone, agosto inizia con un ritmo lento, complice la coda della retrogradazione di Mercurio. Ma dall’11 in poi, le cose cambiano radicalmente: la mente è più lucida, le parole scorrono fluide e il magnetismo personale cresce fino a raggiungere il picco il 25 agosto, quando Venere entra nel segno. È il momento ideale per lanciare progetti creativi, conquistare nuove attenzioni o dare una svolta alla vita sentimentale.

Vergine: L’uscita di Marte dal segno il 6 agosto porta un senso di sollievo, alleggerendo la pressione delle ultime settimane. Questo mese è meno carico di prove karmiche e più orientato alla leadership personale. La Luna Nuova in Vergine, a fine agosto, segna un nuovo ciclo di motivazione e chiarezza, perfetto per rimettere in ordine priorità e obiettivi.

Bilancia: Dal 6 agosto Marte entra nel tuo segno, risvegliando l’ambizione e la voglia di agire. Anche se questo pianeta non è al massimo della sua forza in Bilancia, la tua naturale diplomazia ti permetterà di trasformare eventuali tensioni in opportunità di crescita. Ottimo periodo per rimettersi in gioco e coltivare relazioni professionali solide.

Capricorno: Agosto illumina la casa delle relazioni serie, con Venere e Giove che spingono verso legami più profondi. Per chi è single, le occasioni di incontro sono numerose e cariche di potenziale. Per chi è in coppia, è il momento di consolidare e dare nuova linfa al rapporto, magari con progetti condivisi.

Acquario: La Luna Piena del 9 agosto illumina la tua undicesima casa, favorendo la realizzazione di sogni e obiettivi di lungo termine. Dal 25, con Venere nella tua settima casa, le relazioni diventano protagoniste: nuove connessioni o rapporti già avviati possono trasformarsi in esperienze durature e significative.