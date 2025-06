Il palinsesto Rai ha annunciato la cancellazione di un programma amatissimo dal pubblico, e i fan sono rimasti sconvolti.

La stagione televisiva 2024/2025 è volta al termine da poco ed è già iniziata quella estiva, che ha in serbo per i telespettatori diversi prodotti volti all’intrattenimento e al relax. Qualche settimana fa, i vertici hanno infatti tenuto una conferenza stampa nella quale hanno spiegato quali saranno i prossimi progetti messi in atto dal palinsesto per i successivi tre mesi. La grande novità si è rivelata ad esempio essere Lorella Boccia, che è al timone di Unomattina Weekly.

Nel frattempo ci si sta chiedendo quello che accadrà nel corso della prossima stagione e, oltre a conferme e new entry, ci sarà anche qualche addio.

Il programma Rai è stato cancellato

I prossimi palinsesti autunnali della Rai si prospettano essere pieni di sorprese. Ci sono infatti stati dei cambiamenti sostanziali per via di un taglio di circa 25 milioni di euro fatto sull’intera programmazione. A pagarne le conseguenze sono state soprattutto le terze serate. Ci sarà infatti l’addio a Gigi Marzullo, protagonista dei programmi notturni Sottovoce (terza serata del lunedì-giovedì), Cinematografo (terza serata del venerdì), Applausi (terza serata del sabato), Milleunlibro (terza serata della domenica). I telespettatori potranno inoltre salutare il tv show Generazione Z di Monica Setta, in programma per la terza serata del giovedì, ma la conduttrice dovrebbe continuare a capitanare Storie di Donne al Bivio che è in seconda serata. Ad andare via dal palinsesto sarà anche Luisella Costamagna con il suo Tango, previsto per la terza serata del venerdì.

Ad essere cancellati potranno essere anche alcuni programmi del daytime come Il Caffé di Pino Strabioli (previsto per la domenica mattina su Rai 1) e Rebus di Giorgio Zanchini (domenica pomeriggio). Al momento ci sarebbe anche l’ipotesi della cancellazione di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura. “Non è ancora detta l’ultima parola” – si legge sul portale di Davide Maggio – “Pensate, ad esempio, a Gigi Marzullo. Il già vice direttore di Rai 1 fu ‘vittima’ nel 2020 di una policy aziendale che vietava i ‘doppi incarichi’”. Il giornalista ha quindi fatto presente che, nonostante tutto, il giornalista andò comunque in onda con i suoi programmi. “Marzullo oscurato/tagliato e gli ospiti che rispondevano a domande che non potevano ascoltare. Non è uno scherzo, è ciò che accadde davvero“, si legge infine. In ogni caso, la conferma la si avrà con la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai che si terrà tra qualche settimana a Napoli.