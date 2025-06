Da settembre riparte la nuova stagione televisiva: ecco la lista delle fiction che andranno in onda in Rai

Preparate i telecomandi per la prossima stagione televisiva, perché sono in arrivo delle fiction Rai, davvero molto attese e interessanti. Dopo le vacanze estive, lo sappiamo, ricominciano tante attività. C’è chi è andato in ferie e torna a lavorare, c’è chi torna a scuola, all’università ecc. In questo contesto, riprendono anche i programmi tv a pieno regime, e sono tante le novità, soprattutto in tema di fiction, che giungeranno sul piccolo schermo.

Certo, c’è ancora parecchio da aspettare, ma è sempre utile farsi un’idea delle serie tv che andranno in onda. Come si suol dire, l’attesa accresce il desiderio e con le fiction è così: non si vede l’ora di vederle, di avere più spoiler possibili in merito, sapere in anticipo che cosa potrebbe accadere.

A breve, la Rai annuncerà il nuovo palinsesto per il periodo autunnale, con i nomi delle fiction in uscita. Scopriamo quali fiction potrebbero tornare nella nuova stagione televisiva.

Rai, le nuove serie che andranno in onda nel palinsesto autunnale: cresce l’attesa dei fan

I primi mesi del 2025 ci hanno regalato fiction Rai belle ed emozionanti, come Il Conte di Montecristo, Che Dio ci aiuti, Costanza, Mina Settembre, ecc.

Nuovi titoli, dunque, sono in arrivo nella stagione 2025/2026, e ve ne citiamo alcuni. Tornerà Makari, con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. In questi giorni, stanno andando in onda le repliche della suddetta fiction, che i fan non vedono l’ora di rivedere.

E ancora, rivedremo Pilar Fogliati nei panni della dottoressa Delia in Cuori 3, che è attualmente in fase di riprese. Da quanto si apprende, potrebbe mancare Daniele Pecci, nella nuova stagione. Scopriremo presto cosa accadrà al suo personaggio, Cesare Corvara.

Nella nuova stagione televisiva, è previsto anche il ritorno di Un Professore, con la sua terza serie. Torneranno Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi, nonché Nicolas Maupas. Sono previste new entry tra cui Nicole Grimaudo che interpreterà la preside e Dario Aita che sarà un insegnante di fisica.

Rivedremo anche Lino Guanciale ne Il Commissario Ricciardi, Chiara Giannetta nei panni di Blanca, e ancora, dopo 50 anni, Sandokan. Il ruolo della tigre di Mompracem è affidato a Can Yaman, e nel cast ci saranno Ed Westwick (Chuck Bass in Gossip Girl), Alessandro Preziosi, Pierpaolo Spollon, tanto per citarne alcuni.

Torneranno anche Veronica Pivetti e Signoris con la fiction Balene. Ci sarà parecchia carne al fuoco, per cui, ancora una volta: preparate i telecomandi.