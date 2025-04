Brutte notizie per Stefano De Martino che, dopo essere stato il re indiscusso degli ascolti, si appresta ad essere sostituito. Ecco da chi.

Stefano De Martino, con la scelta della Rai di puntare su di lui per il dopo Amadeus, sta portando a casa importanti riconoscimenti. Affari tuoi, sin dalle prime puntate, ha conquistato il pubblico di Raiuno sbancando gli ascolti e portando a casa importanti riconoscimenti. L’empatia che mostra nei confronti dei concorrenti, la leggerezza e l’ironia sono gli ingredienti principali della conduzione di De Martino che piace sempre di più.

Tuttavia, nella prossima stagione televisiva, De Martino sarà sostituito e, quelle che finora erano indiscrezioni, sembrano essere diventate certezze. Durante l’ultima puntata di una stagione assolutamente trionfale di Stasera tutto è possibile, De Martino si è congedato dal pubblico con un discorso che è stato interpretato dai telespettatori come un addio alla trasmissione.

Al timone di stasera tutto è possibile, dunque, arriverà un altro conduttori, ma chi?

Stefano De Martino: chi arriva al suo posto al timone di Stasera tutto è possibile

Stasera tutto è possibile, sin dalla prima stagione, ha conquistato i telespettatori per la leggerezza e il divertimento che è in grado di regalare con dei semplici giochi. Scelto dalla Rai come sostituto di Amadeus, De Martino non ha deluso le aspettative. Tuttavia, per lui, sembra che la Rai abbia in mente altri progetti e l’addio al programma di Raidue sembra quasi scontato.

Chi, dunque, arriverà al suo posto? Secondo quanto si legge su MowMag, la Rai starebbe valutando la possibilità di affidare il programma a Gigi e Ross, la nota coppia di conduttori e comici che al momento è impegnata su Tv8 con la Gialappa Show.

Luigi Esposito e Rosario Morra, questi i veri nomi di Gigi e Ross, sono vecchie conoscenze della Rai avendo già condotto, in passato Made in Sud, lo show comico di Raidue che è stato condotto anche dallo stesso De Martino per due stagioni. Non mancano, tuttavia, altri nomi.

Tra le donne, spicca quello di Andrea Delogu che ha lavorato anche con De Martino alla conduzione dello show musicale estivo della Rai. Spiccano, tuttavia, anche nomi come Clementino che, come giudice di The Voice ha sfoggiato anche un talento da vero intrattenitore e Teo Mammucari che, noto per la sua ironia pungente.

De Martino, invece, sembra destinato a lavorare soprattutto su Raiuno e non è da escludere la possibilità che gli venga affidato uno show in prima serata.