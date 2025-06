Con la presentazione del nuovo palinsesto della prossima stagione televisiva saranno ufficializzate tutte le novità dei canali Rai

Con l’arrivo dell’estate le varie emittenti televisive iniziano i lavori per la prossima stagione televisiva e presto, sia Rai che Mediaset, presenteranno i prossimi palinsesti, ufficializzando così le varie novità previste. E pare proprio che a viale Mazzini ci saranno alcuni addii, se una serie di conduttori sono intoccabili e quindi saranno protagonisti anche della prossima stagione televisiva, per altri potrebbero esserci i “saluti finali”.

La Rai 2025/26, dunque, potrebbe salutare anche alcuni dei volti più amati, cosa che potrebbe non piacere ai telespettatori. Ma quali saranno i conduttori della prossima stagione televisiva? Chi resterà e chi andrà via? Cosa si sa fino a questo momento.

Conduttori Rai, chi ci sarà nella prossima stagione tv

Se alcuni personaggi televisivi sono blindati in Rai e quindi saranno presenti anche nella prossima stagione televisiva, altri sarebbero in bilico e altri ancora vicino a un addio definitivo. Tra i conduttori che restano ci saranno sicuramente Stefano De Martino, che ha un contratto quadriennale con viale Mazzini e sta ottenendo un successo strepitoso alla guida di Affari Tuoi, Carlo Conti, dovremo rivedere anche Alessandro Cattelan e Francesca Fagnani. Tutti personaggi che, con i loro programmi, sono una grande fonte di ascolti per la Rai.

Nei palinsesti Rai 2025/26 sembra certa la conferma di Bruno Vespa, pilastro della rete ammiraglia, Francesco Giorgino ed Eleonora Daniele. A essere in bilico, invece, è Serena Bortone che, dopo Oggi è un altro giorno e Chesarà, ha avuto come unico impegno la radio e non è certo che nella prossima stagione tornerà sul piccolo schermo. Un volto storico della Rai si starebbe preparando a salutare il suo pubblico, per motivi che non sono legati ad ascolti, che per lei e il suo programma non sono mai stati un problema, ma perché potrebbe decidere di andare in pensione. Parliamo di Federica Sciarelli, lei stessa aveva detto che il suo pensionamento era previsto nel 2025, ma al momento la situazione non sarebbe chiara e non si sa la rivedremo ancora a Chi l’ha visto.

Mara Venier dovrebbe essere tra le conduttrici confermate, se all’inizio sembrava che quella appena conclusa sarebbe stata l’ultima stagione di Domenica IN da lei condotta, pare che alla fine abbia deciso di restare ancora una volta. Il programma della domenica dovrebbe avere un nuovo aspetto e un format più contenitore, ma zia Mara dovrebbe esserci ancora.

Ad avere un futuro incerto in Rai ci sarebbero, poi, Alessia Marcuzzi e Simona Ventura. La prima viene dal flop di Obbligo o Verità, ha rifiutato la conduzione di un programma ispirato a Carrambà di Raffaella Carrà e dunque non si sa se avrà uno show tutto suo. Dovrebbe però restare nella giuria di Tale e Quale Show. La seconda, invece, impegnata come opinionista a L’Isola dei Famosi, sulla rete concorrente, dovrà attendere la decisione sul programma Citofonare Rai2, che conduce con Paola Perego.