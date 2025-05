Cambia tutto a giugno sulle reti Rai con i palinsesti riorganizzati per tutto il mese: ecco quali programmi andranno in onda.

Con l’arrivo di giugno, cambiano i palinsesti Rai con diverse trasmissioni che vanno in vacanza per lasciare spazio a nuovi programmi o alla versione estiva dello stesso format affidato ad altri conduttori. Venerdì 30 maggio, si è congedata dal proprio pubblico dando appuntamento a settembre, Antonella Clerici che ha così confermato il ritorno di “E’ sempre mezzogiorno”, il programma dedicato alla cucina e che, ogni giorno, viene seguito da tantissimi telespettatori.

Continueranno ad andare in onda fino al 27 giugno, invece, altre trasmissioni molto seguite di Raiuno come La vita in diretta, Storie italiane e La volta buona. Stefano De Martino, con il suo Affari tuoi, invece, continuerà a fare compagnia ai telespettatori fino al 28 giugno, giorno dell’ultima puntata stagionale anche se potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena perché, fino a qualche giorno fa, secondo alcune voci di corridoio, si pensava ad un prolungamento di due settimane.

Palinsesti Rai: quali programmi vanno in onda a giugno

Con l’ultima puntata di Affari tuoi, la fascia preserale di Raiuno non resterà vacante ma sarà occupata da Techetechetè che, come sempre, farà compagnia al pubblico per tutta l’estate fino al ritorno di Affari tuoi con puntate dedicate ai mostri sacri della televisione italiana. Previsti, infatti, due speciali condotti da Bianca Guaccero dal titolo Techeteche Top Ten,

Novità anche nella fascia preserale di Raiuno dove L’eredità, in onda fino all’8 giugno, lascerà spazio alla nuova edizione di Reazione a Catena che sarà condotta ancora da Pino Insegno. Durante il giorno, invece, ci saranno le versioni estive dei format storici di Raiuno ovvero UnoMattina Estate, condotto da Alessandro Greco e Carolina Rey ed Estate in diretta condotta Greta Mauro e Gianluca Semprini che prenderanno il posto di Alberto Matano e de La vita in diretta.

Non mancheranno, poi, i programmi serali con le quattro serate del Tim Summer Hits 2025 in onda dal 13 giugno e condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu e il ritorno di Alberto Angela con la nuova edizione di Noos – L’Avventura della Conoscenza dal 23 giugno al 28 luglio. .

I palinsesti Rai, inoltre, prevedono la messa in onda di Chi Può Batterci?, il format con Marco Liorni che andrà in onda per tre sabati sera, a partire dal 7 giugno. Nonostante l’arrivo dell’estate, dunque, la Rai non si ferma e promette tante novità ai propri telespettatori.