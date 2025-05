Stefano De Martino, il pupillo RAI, è uno dei presentatori più pagati e apprezzati degli ultimi anni dal pubblico italiano.

Certe volte il successo ha un volto giovane e familiare, di chi ha colto al volo un’occasione imperdibile e ne ha fatto il meglio possibile. Il volto di chi ha saputo trasformarsi, adattando sé stesso e riscoprendosi in una veste del tutto nuova è impensabile prima.

Da crisalide a farfalla, qualcuno potrebbe definire così la carriera di Stefano De Martino, uno dei volti più apprezzati del varietà all’italiana. Da ballerino di Amici a volto di punta della RAI, il conduttore campano ha attraversato il mondo dello spettacolo, conquistando pubblico e critica.

Lo stipendio di Stefano De Martino è pazzesco

Ascolti alle stelle, share che sfiorano il 30% e un apprezzamento del pubblico che cresce esponenzialmente programma dopo programma, De Martino è il Re Mida della RAI. La rinascita e il successo di Affari Tuoi ne sono la prova evidente, la sua “gestione” ha portato nuova linfa allo storico programma.

Ma la carriera di Stefano non si ferma lì, anche Stasera Tutto è Possibile, su Rai 2, registra abitualmente numeri eccezionali, ben oltre le aspettative. Il programma comico, che vive di improvvisazione e leggerezza, si è rivelato un trampolino perfetto per il suo stile fresco e ironico.

Insomma, giovane, aitante e anche simpatico, Stefano De Martino ha tutte le carte in regola per il successo e questo la RAI lo sa bene. Motivo per cui, probabilmente, ha deciso di accaparrarsi i servizi del buon Stefano con un contratto faraonico, facendogli firmare uno di quegli accordi che non si possono rifiutare.

Stando a quanto rivelato da settimanale “Oggi”, Stefano De Martino avrebbe firmato un accordo quadriennale da 8 milioni di euro complessivi. Una cifra che lo posiziona di diritto tra i volti più pagati della televisione italiana, in generale, un cifra difficile da battere anche a contratto scaduto.

Due milioni l’anno, quindi, un investimento notevole, che finora si sta dimostrando più che azzeccato per l’emittente nazionale, che mira a fare di Stefano il proprio cavallo vincente. Se consideriamo poi, l’uscita di scena di Amadeus, la figura di Stefano De Martino diventa ancora più centrale e fondamentale per la RAI.

Non è un caso che De Martino sia tra i possibili sostituti di Carlo Conti alla conduzione delle prossime edizioni del Festival di Sanremo. Stefano si conferma come uno dei volti forti di Viale Mazzini, pronto a guadagnarsi un posto nell’olimpo dei presentatori e showman nazionali.