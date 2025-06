Il palinsesto Rai si prepara a una stagione ricca di colpi di scena. Ecco tutte le novità in serbo per i telespettatori.

I vertici della Rai hanno messo in atto molte modifiche per la prossima stagione televisiva e ci sarà ben presto una vera e propria rivoluzione. Sono infatti stati resi noti alcuni importanti cambiamenti per i prossimi mesi: torneranno delle fiction molto amate dalla tv italiana e l’annuncio è arrivato da poco. Le novità sono insomma sempre moltissime, e i fan non possono fare a meno di restare incollati al piccolo schermo per scoprirle tutte.

Ecco tutte le serie tv che arriveranno nel piccolo schermo tra qualche mese.

Le serie tv Rai dei prossimi mesi

Tra le più grandi novità di questa stagione c’è la fiction La Preside, ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica che ha trasformato una scuola del Parco Verde di Caivano in un presidio di legalità. La protagonista è Luisa Ranieri, con lei ci saranno anche Luca Zingaretti e Ludovica Nasti. La fiction rappresenta il cambiamento di un luogo dimenticato e racconterà anche le piccole battaglie avute nella quotidianità. Una storia, questa, che arriverà tra l’autunno 2025 e la primavera 2026. I telespettatori potranno inoltre vedere la tanto attesa terza stagione di Blanca, la serie con protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni di una detective non vedente. Stavolta i personaggi devono fare i conti con la morte di Sebastiano, che ha lasciato un enorme vuoto e la cui scomparsa ha reso Blanca più chiusa, più fragile ma anche più decisa.

Accanto c’è sempre Giuseppe Zeno, ma anche Domenico. Quest’ultimo è un contractor e che rende più difficili le indagini e la vita privata. La Rai arriva inoltre una serie molto attesa, Sandokan, con una produzione internazionale. Il protagonista è Can Yaman nei panni del pirata in lotta contro l’oppressione coloniale inglese. Insieme a lui ci sono Alanah Bloor, Alessandro Preziosi ed Ed Westwick nei panni del nemico Lord Brooke. Questa fiction unirà azione, paesaggi esotici e ideali di libertà, e non mancherà una regia dinamica, oltre che una fotografia di stampo cinematografico.

Queste sono insomma solo alcune delle fiction che il palinsesto Rai ha in programma per la stagione 2025/2026. Dei titoli molto importanti che apriranno la pista a un’infinità di contenuti televisivi, sempre pronti a stupire il grande pubblico italiano. Per ulteriori aggiornamenti, non resta che attendere la presentazione dei palinsesti Rai che si terrà a Napoli il prossimo 27 giugno.