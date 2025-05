Fiction Rai: il programma estivo propone le repliche delle serie più amate e diverse novità Ecco il calendario completo

Con l’arrivo della stagione estiva, Rai 1 si prepara a intrattenere il pubblico con una serie di repliche delle fiction più acclamate. A partire dalla metà di maggio, i telespettatori potranno rivedere le storie che hanno appassionato milioni di italiani, ma anche diverse novità. L’estate di Rai 1 si preannuncia ricca di emozioni, grazie a un palinsesto ben assortito che accompagnerà gli spettatori fino ad agosto inoltrato.

L’estate di Rai 1 si preannuncia quindi come un viaggio nella memoria televisiva italiana, capace di attrarre nuove generazioni e di risvegliare ricordi nei più nostalgici, un’esperienza che unisce intrattenimento e cultura.

Le fiction estive in RAI

Quest’anno, Rai 1 ha deciso di avviare la programmazione delle repliche estive con un certo anticipo. Già dal 11 maggio, i fan di Lolita Lobosco hanno potuto godere della terza stagione della serie, che ha riscosso un grande successo. La protagonista, interpretata da Luisa Ranieri, affronta casi intriganti con il suo tipico mix di umorismo e sagacia, rendendo ogni episodio una vera e propria avventura da non perdere.

La vera star delle repliche estive, però, sarà Don Matteo. La tredicesima stagione della celebre serie, con Terence Hill nei panni del sacerdote-detective, tornerà in onda a partire dal 22 maggio. I fan, però, dovranno pazientare un po’ più del previsto, poiché l’inizio della programmazione è slittato a causa dell’elezione di Papa Leone XIV, un evento che ha richiesto un aggiornamento del palinsesto.

Un altro titolo molto atteso è Makari, il cui quarto capitolo era stato inizialmente programmato per la primavera. Tuttavia, il debutto della nuova stagione è stato posticipato a dopo l’estate. Per ingannare l’attesa, i fan della serie potranno rivedere la terza stagione a partire dall’8 giugno. Basata sui racconti di Gaetano Savatteri, la trama segue le avventure di Saverio Lamanna, un investigatore che si confronta con i misteri della Sicilia.

Dal 6 luglio, il sabato sera di Rai 1 sarà dedicato a Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2. Vanessa Scalera riprenderà il suo ruolo iconico, immergendo gli spettatori nel suggestivo scenario di Matera. La protagonista, con la sua personalità forte e determinata, affronta casi legali avvincenti, mentre cerca di bilanciare la sua vita professionale con quella personale.

Luglio non sarà l’unico mese ricco di novità. Dal 7 agosto, i telespettatori potranno rivedere Un professore 2, con Alessandro Gassmann nei panni del carismatico Dante Balestra. Questa serie ha saputo conquistare il cuore di un pubblico giovane e adulto.

Contemporaneamente, dal 4 agosto, tornerà anche Blanca 2, con Maria Chiara Giannetta nel ruolo della protagonista. La serie, che racconta le avventure di una consulente ipovedente della polizia di Genova, ha saputo mescolare abilmente elementi gialli e drammatici, portando in scena non solo casi criminali ma anche le sfide quotidiane di una giovane donna che combatte contro le avversità. Oltre ai grandi eventi serali, Rai 1 non dimentica il suo pubblico pomeridiano. A partire dal 14 luglio, il medical drama L’allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, tornerà in onda, portando un mix di romanticismo e casi medici avvincenti.

Dal 7 agosto, il pubblico potrà gustare anche Cuori, ambientato nella Torino degli anni Sessanta. Questa serie, che celebra la medicina e l’amore, offre uno spaccato di vita di un’epoca passata, ricca di emozioni e di storie indimenticabili. Infine, il 27 agosto, Rai 1 renderà omaggio a Gigi Proietti con la trasmissione di “Una pallottola nel cuore”, una serie che ha segnato un’epoca e che ripropone il talento unico dell’attore romano, capace di far ridere e commuovere con la stessa intensità.