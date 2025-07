Un altro colpo di scena a Reazione a Catena. Stavolta c’è stata una reazione del tutto inaspettata da parte del pubblico.

Il famoso game show – condotto da Pino Insegno – è tornato anche in questa nuova stagione televisiva e sta già catturando l’attenzione di tutti. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni puntata.

C’è stato un vero e proprio caos durante il precedente episodio del programma Rai, e il pubblico ha reagito in modo imprevisto.

Cosa è successo a Reazione a Catena

Tutto è accaduto durante la puntata andata in onda il 30 giugno, durante la quale hanno giocato nuovamente le Trerapiste, il trio tutto al femminile composto da Francesca Di Pillo, Virginia Di Bernardo e Francesca Ricci. Le ragazze hanno continuato la propria sfida contro i Tiri Liberi, la squadra maschile che ha collezionato vittorie per settimane. Ad aggiudicarsi la vittoria sono state proprio le tre romane – di cui due logopediste e una terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva – che hanno indovinato la parola “spendere” nella catena conclusiva “nome-carta” e che si sono portate a casa 1782 euro. Alcuni non hanno però manifestato il proprio consenso nei confronti del trio, e si è quindi scatenata sui social una pioggia di critiche, soprattutto perché ad alcuni utenti manca il gruppo dei vecchi campioni.

Sul web in molti hanno esultato per la perdita dei Tiri Liberi e hanno scritto “Finalmente hanno perso”. Non sono inoltre mancati i messaggi di affetto per gli ex campioni. “Era un piacere ascoltarli, grazie per la compagnia”, ha scritto un utente. E ancora: “Secondo me gli hanno detto di perdere. Troppe puntate, la produzione obbliga a cedere dopo un tot”. C’è tra l’altro chi accusa una scarsa varietà e chi definisce le tre campionesse poco convincenti. “Basta con queste squadre eterne, servono cambi più frequenti”, si legge ancora in rete. Nonostante le tante polemiche, sembrerebbe però che le Trerapiste abbiano trovato il proprio equilibrio all’interno del gioco.

Nel frattempo, non resta che attendere i prossimi episodi per scoprire cos’altro succederà durante il game show. C’è da dire che il format è sempre piaciuto al grande pubblico italiano che, nonostante siano trascorsi anni dalla sua prima messa in onda, continua ad apprezzare il prodotto televisivo tutto all’insegna dell’intrattenimento e del gioco.