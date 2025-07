Nuove leggi si preparano a sconvolgere i futuri automobilisti che si vedranno ora bloccati da un limite di peso.

Arriva una rivoluzione che potrebbe cambiare drasticamente il nostro modo di guidare, viaggiare e lavorare alla guida, una nuova legge sta per cambiare tutto. Le patenti di guida si preparano ad accogliere novità importanti, con un aggiornamento che promette di cambiare la vita a molti automobilisti.

Il motivo è legato al peso crescente di veicoli elettrici, furgoni e camper, reso inevitabile da batterie più grandi e dotazioni di sicurezza avanzate. L’avanzamento tecnologico del settore automobilistico ha quindi l’Europa ad alzare finalmente l’asticella del peso dei veicoli per quello che riguarda le patenti di guida.

Nuovi limiti di peso per tutti

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno trovato l’intesa, il limite di peso per la patente B salirà da 3,5 a 4,25 tonnellate. La modifica, una volta recepita dai singoli Stati, renderà più semplice guidare mezzi alternativi, senza dover affrontare l’iter per ottenere la patente C.

Ci saranno alcune condizioni da rispettare e delle eccezioni da conoscere, ma rimane un cambiamento epocale, pensato per adattare le normative alla mobilità del futuro. Chi possiede la patente B potrà presto mettersi al volante di veicoli fino a 4.250 kg, a patto che siano alimentati con combustibili alternativi

Non serviranno esami aggiuntivi, almeno per auto, furgoni e mezzi di soccorso, ma sarà necessario avere almeno due anni di esperienza di guida. Diverso invece il discorso per i camper elettrici, per cui sarà obbligatorio frequentare un corso o sostenere un esame specifico per ottenere la patente.

L’obiettivo dell’Unione Europea è ben chiaro, adeguare le regole nei Paesi membri entro il biennio 2029-2030, lasciando però comunque libertà di adattamento nazionale. Alcuni stati si sono già portati avanti con l’aggiornamento, come i Paesi Bassi, dove le nuove regole sono attive già dal 1° luglio 2025.

Anche la Svezia si muove, è in corso una sperimentazione per permettere ai possessori della patente B di guidare camion fino a 4.250 kg. Tutto per fronteggiare la carenza di autisti con patente C, ora basta una richiesta ufficiale e il pagamento di 5.000 corone svedesi per l’autorizzazione temporanea.

In Italia invece, per il momento il limite resta fissato a 3,5 tonnellate, senza modifiche ufficiali all’orizzonte o discussioni officiali, il Governo tace. Ma le pressioni da parte delle associazioni di categoria si fanno sentire e c’è chi chiede al Governo di adeguarsi rapidamente agli standard europei.