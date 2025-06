Una delle coppie più amate dagli italiani, ma da anni sono divisi dal lavoro, cosa è successo?

Quella tra Nicoletta Braschi e Roberto Benigni è un’unione come poche, che sembra a quasi appartenere a un’altra epoca, tanto è il loro amore. Per molti anni colleghi di lavoro, la coppia è conosciuta anche per il forte legame che li lega sia al cinema che nella vita privata.

Eppure, da molto tempo i due non compaiono più insieme, né nelle pellicole cinematografiche, né in programmi per il piccolo schermo. Le vite lavorative dei due hanno preso strade molto diverse, se da un lato Roberto Benigni rimane sulla cresta dell’onda, Nicoletta Braschi sembra in disparte.

La vita “segreta” di Nicoletta Braschi

Nicoletta e Roberto conobbero nel a Roma 1983 e da quel momento hanno fatto tutto insieme, nella vita privata così come nel lavoro. Nel 1991, nel silenzio di un convento a Cesena, si sono sposati in gran segreto, scegliendo la discrezione come cifra simbolica del loro amore.

Da allora Nicoletta è stata al fianco di Benigni in quasi tutti i suoi film, presenza spesso discreta ma fondamentale, musa e compagna. Il loro è un sodalizio che ha superato i confini del set e ogni volta che Roberto riceve un riconoscimento, le sue parole vanno a lei.

La loro scelta di non avere figli è stata altrettanto misurata, la Braschi ha spiegato che si è trattato di una decisione maturata con lucidità. Non una rinuncia, ma la consapevolezza di ciò che davvero si sentivano di vivere, senza lasciarsi trascinare da aspettative o convenzioni sociali di sorta.

Dopo La tigre e la neve, Nicoletta ha dedicato molto tempo al teatro, tornando poi al cinema con Lazzaro felice di Alice Rohrwacher. Un’interpretazione che le è valsa la candidatura al David di Donatello come miglior attrice non protagonista, confermando il suo talento raffinato e versatile.

Ma la novità più significativa riguarda un altro versante professionale, Nicoletta ha fondato una sua società, Opera8, in cui Benigni non figura tra i soci. Dopo una lunga carriera condivisa nella società di produzione Melampo e nella casa musicale Tentacoli Edizioni, la Braschi ha intrapreso una strada nuova.

Si tratta, come ovvio, di una separazione solo imprenditoriale, i sentimenti tra i due non sono cambiati, hanno solo sentito l’esigenza di esplorare orizzonti diversi. Il loro amore rimane un punto fermo, ma la Braschi oggi rivendica anche uno spazio professionale tutto suo, forse ispirato proprio dal compagno.