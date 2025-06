Al Festival di Sanremo 2026 mancano ancora mesi, ma Carlo Conti avrebbe già scelto la prima co-conduttrice sul palco del Teatro Ariston.

Estate di lavoro per Carlo Conti che, tra qualche settimana, comincerà a lavorare al Festival di Sanremo 2026 che condurrà nuovamente dopo il successo ottenuto dell’edizione 2025. Dopo aver condotto il Tim Summer Festival 2025, il conduttore toscano, trascorrerà l’estate tra le vacanze e il lavoro. Conti, infatti, sarà impegnato con la scelta del cast di Tale e Quale Show 2025 che, come sempre, sarà ufficializzato a fine luglio e con la scelta delle canzoni che saranno in gara sul palco del Teatro Ariston.

Dopo la selezione dei brani in gara, Conti dovrà scegliere anche la squadra che lo affiancherà durante l’avventura sanremese. Le scelte del Festival di Sanremo 2025 sono piaciute molto al pubblico che, ora, aspetta di scoprire i nomi delle co-conduttrici di Sanremo 2026.

Sanremo 2026: chi è la prima co-conduttrice scelta da Carlo Conti

L’annuncio ufficiale sui nomi delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026 arriverà solo poche settimane prima della kermesse musicale, ma a quanto pare, Carlo Conti avrebbe già scelto la prima conduttrice da cui farsi affiancare sul palco del Teatro Ariston. Conti, infatti, non ha escluso la possibilità di portare all’Ariston Andrea Delogu.

Quest’ultima è la compagna d’avventura di Carlo Conti sul palco del Tim Summer Hits 2025, in onda su Raiuno da venerdì 13 giugno. Andrea Delogu e Carlo Conti hanno lavorato insieme anche nella scorsa edizione del Tim Summer Hits e la stima professionale tra i due sarebbe così forte da poter pensare di vederli entrambi a Sanremo.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, alla domanda se ci siano delle possibilità di vedere la Delogu sul palco dell’Ariston, Conti ha risposto: “E’ una questione di alchimia…Sicuramente Andrea può essere un elemento giusto del cocktail…Se non nel 2026, magari nel 2027…”.

“L’avevo presa in considerazione per il 2025, solo che poi le ho preferito Malgioglio hahaha”, ha aggiunto ancora Conti facendo una battuta e lasciando la palla ad Andrea Delogu. “Se voleva mettermi in imbarazzo, c’è riuscito! Io sono già rossa di mio…Sarebbe ovviamente un onore…”, è stata la risposta della conduttrice.

Andrea Delogu, però, per il momento, resta con i piedi per terra godendosi i buoni risultati de “La porta magica”, il programma che conduce con grande successo: “Per adesso mi godo gli ottimi risultati della mia striscia pomeridiana su Rai2, La porta magica…”.