“La Promessa” va in onda tutti i giorni alle 19:35 su Rete 4, con la possibilità di seguire gli episodi in streaming su Mediaset Infinity

Nuove trame si intrecciano e segreti scottanti emergono nella soap opera spagnola “La Promessa”, che continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano su Rete 4. La settimana dal 9 al 15 giugno sarà ricca di eventi drammatici, confessioni inattese e decisioni destinate a cambiare per sempre gli equilibri all’interno della tenuta.

Uno dei momenti più esplosivi riguarda Vera, che rompe finalmente il silenzio sulla sua identità. La giovane rivela a Simona e Candela di essere la figlia della duchessa. La notizia, scioccante per chiunque nella tenuta, genera subito tensioni tra i domestici. I sospetti ricadono immediatamente su Lope, ritenuto il responsabile della fuga di notizie. Questo scatena ulteriori malumori nel gruppo della servitù, che già da tempo vive un clima teso e incerto.

La sfida di Manuel e Jana

Nel frattempo, la situazione di Romulo peggiora. Recluso in caserma con l’accusa di gravi reati, l’uomo appare stremato e maltrattato. È Manuel a recarsi a trovarlo, rimanendo sconvolto dalle sue condizioni fisiche e morali. Deciso a ottenere giustizia, il giovane cerca un modo per liberarlo, ma gli ostacoli non mancano. La sua volontà di aiutare Romulo si scontra con le decisioni del sergente Burdina, che ritiene le prove contro di lui sufficienti per un processo penale.

I sentimenti tra Manuel e Jana si fanno sempre più intensi, al punto che lui decide di presentare ufficialmente la giovane come sua futura sposa. Inoltre, manifesta la volontà di trasferirla al piano nobile, una scelta che non trova il favore della famiglia. Alonso e Cruz, i marchesi, reagiscono con ira alla notizia e si oppongono fermamente alla relazione, ritenendo Jana inadeguata per il loro figlio e per la posizione sociale che occupa. In parallelo, Manuel organizza una merenda tra amici, con l’intenzione di includere anche Jana, ma l’incontro viene annullato all’ultimo momento, forse a causa delle tensioni familiari che ne derivano.

Anche Martina si trova ad affrontare una verità difficile da digerire. Dopo un confronto con Julia, scopre che Jana è in realtà la sorella di Curro. La notizia la destabilizza e pone in discussione molte delle dinamiche relazionali all’interno della tenuta. Nel frattempo, Margarita inizia a nutrire dubbi sul proprio imminente matrimonio, mettendo in discussione sentimenti e decisioni che parevano già consolidate.

Il misterioso Santos inizia a fare luce sul suo passato e su quello di Ricardo. Dopo un viaggio a Masegoso, scopre che lì nessuno conosce i suoi presunti genitori. Grazie a una segnalazione di Petra, intuisce che Ricardo gli ha sempre mentito sulla propria origine e sulle reali motivazioni che lo legano alla tenuta.

Ricardo, dal canto suo, tenta di mediare alcune tensioni e prova a convincere Alonso a reintegrare Pia, ma il suo tentativo fallisce. La frattura tra i personaggi si fa sempre più profonda, mentre i segreti del passato cominciano ad affiorare in modo inarrestabile.