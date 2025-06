Conto alla rovescia per il lancio della nuova serie Netflix che punta a far saltare il banco. Ecco cosa sappiamo

Netflix si prepara a sorprendere l’estate 2025 con un teen‑drama ad alto tasso di adrenalina ambientato nel mondo della natation artistica e dell’agonismo giovanile. Ideato da Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, e prodotto da Zeta Studios, il nuovo titolo è presentato come il successore spirituale della celebre serie Élite. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La serie esplora i meccanismi interiori della competizione sportiva, scavando nel senso di auto‑imposizione, sacrificio e, sullo sfondo, la tentazione di utilizzare scorciatoie per raggiungere il successo. Gli analisti suggeriscono che Netflix punti a replicare il successo internazionale di serie giovanili simili, puntando su un cast giovane e scattante, un’immagine potente e tematiche attuali, come la salute mentale, l’identità ed eventuali doping o interventi non regolamentati nello sport adolescenziale.

Quando esce la nuova serie?

Netflix ha fissato il debutto di Olympo per il 20 giugno 2025, un lancio pensato per coincidere con l’inizio dell’estate, quando il pubblico giovanile è in cerca di nuove serie da seguire. Intanto, nei giorni scorsi, è stato diffuso un primo trailer — caratterizzato da scorci intensi, corpi sudati e suggestioni sensuali — che ha subito catturato l’attenzione, generando un clima di attesa tra gli utenti .

La storia ruota attorno ad Amaia Olaberria, interpretata dall’attrice Clara Galle, già nota per A través de mi ventana e Raising Voices. Amaia è la capitana della squadra nazionale di nuoto sincronizzato presso l’accademia d’élite CAR Pirineos. Convinta che la perfezione fisica e mentale sia l’unica via per il successo, reclama assoluta dedizione dai suoi compagni di squadra.

Il cast si completa con María Romanillos, nei panni della sua migliore amica e rivale, Nuria Bórgues, che inaspettatamente inizia a surclassarla durante una gara. Da qui prende forma un intreccio fatto di gelosie, sospetti e domande sull’etica nello sport professionistico, aggravato dall’apparente miglioramento “inspiegabile” delle performance degli atleti.

La serie, composta da 8 episodi da circa 60 minuti ciascuno, mescola la tensione del thriller psicologico con l’estetica elegante e sensual‑estiva di un drama per adolescenti. Attese sono anche apertura a questioni di identità e relazioni LGBTQ+, con momenti intimi nello spogliatoio e relazioni che vanno oltre la sportività — un set emozionale in cui il fisico è veicolo di desideri, ambizioni e rivalità .

Il CAR Pirineos è il crocevia perfetto tra sport professionistico, vita adolescenziale e intrighi personali. In un’ambientazione che richiama Black Swan per la sua precisione atletica, ma mescola Élite per atmosfere e costruzione psicologica, Olympo è stato definito “l’erede sexy e drammatico” del teen‑drama spagnolo.

Con il suo debutto fissato per il 20 giugno 2025, Olympo sembra pronto a dipingere un affresco teso ed emozionante sul mondo dello sport delle nuove generazioni. Al centro c’è una protagonista fragile e forte, in lotta con se stessa, in un universo dove la pressione fisica e psicologica diventa protagonista. Tra competizione, ambientazioni suggestive — piscine, spogliatoi, gare — e storie personali potenti, la serie punta ad aprire un nuovo capitolo nello sviluppo del teen‑drama spagnolo.