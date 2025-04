Un progetto editoriale indipendente per liberarsi dai vincoli dell’informazione omologata e dare spazio a storie autentiche, profonde e fuori dagli schemi.

Selvaggia Lucarelli, tra le personalità più influenti e discusse del mondo mediatico italiano, ha scelto di intraprendere un nuovo percorso professionale fondando la società “Boutade” insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli. L’iniziativa, annunciata attraverso la newsletter personale “Vale Tutto”, rappresenta un vero e proprio atto di affermazione identitaria. Non si tratta soltanto di un progetto imprenditoriale, ma di una reazione consapevole a un sistema che, secondo la stessa Lucarelli, tende spesso a silenziare o trasformare le idee più originali per renderle compatibili con formule già sperimentate e prevedibili.

La giornalista ha raccontato con toni sinceri e diretti come, dopo anni di proposte ignorate o snaturate, abbia deciso di non attendere più l’approvazione di editori, redazioni e produttori. Con “Boutade”, l’obiettivo è quello di recuperare il controllo creativo, dando vita a contenuti che mettano al centro la qualità, il pensiero critico e la responsabilità sociale, piuttosto che l’inseguimento dei trend del momento. In un contesto mediatico spesso dominato dalla frenesia e dalla superficialità, Lucarelli sceglie invece di rallentare e creare narrazioni che abbiano un significato.

Podcast, documentari e narrazione sociale

Uno dei primi frutti di questa nuova avventura sarà un podcast in uscita il 4 aprile, descritto come “una storia inedita, angosciante e profetica”. L’annuncio ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico, stimolando curiosità e attesa. Le ipotesi si moltiplicano: potrebbe trattarsi di un’indagine su un caso di cronaca, di un racconto personale o di una riflessione sociale. Conoscendo lo stile di Lucarelli, non sarà un prodotto convenzionale, ma qualcosa capace di smuovere emozioni e riflessioni.

Ma non è tutto. “Boutade” lavorerà anche a un documentario che racconterà la storia di un giovane alle prese con il sogno di cambiare la propria vita. Un progetto che punta a mettere in luce, con uno sguardo umano e autentico, le difficoltà e le opportunità che i giovani affrontano oggi in un mondo instabile. Parallelamente, è previsto un ulteriore podcast crime, dedicato a vicende reali e tematiche attuali, che amplierà lo spettro delle narrazioni offerte.

In tutti i casi, ciò che emerge è una chiara volontà di uscire dalla logica della viralità forzata, concentrandosi invece su contenuti dal forte impatto emotivo e culturale, capaci di restare nel tempo.

Meno quantità, più valore: una sfida controcorrente

“Produciamo poco, ma bene”: è questo il mantra che sembra guidare la filosofia di “Boutade”. Una scelta in controtendenza rispetto alla bulimia di contenuti che caratterizza oggi il panorama digitale. Lucarelli e Biagiarelli puntano a realizzare prodotti curati nei minimi dettagli, in grado di intrattenere, informare e stimolare il pensiero critico, senza cedere alla necessità di pubblicare costantemente qualcosa solo per riempire uno spazio.

In un’epoca in cui l’algoritmo detta legge, e in cui il successo è spesso misurato in like e visualizzazioni istantanee, “Boutade” si propone come una voce fuori dal coro, un tentativo concreto di restituire dignità e profondità alla narrazione. I contenuti saranno pubblicati quando saranno pronti, senza urgenze artificiali, ma con la consapevolezza che la qualità è la vera chiave per conquistare il pubblico in modo duraturo.

Con questo nuovo capitolo, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si mettono in gioco con coraggio e determinazione, pronti a riscrivere le regole del racconto mediatico contemporaneo. Il futuro di “Boutade” è ancora tutto da scrivere, ma se il punto di partenza è la ricerca della verità, dell’identità e dell’ascolto, allora siamo di fronte a un progetto che promette di lasciare un segno.