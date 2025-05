Dopo l’Isola dei Famosi, Simona Ventura pronta a prendersi la conduzione di un’altra trasmissione, ma spunta un retroscena.

Momento magico per Simona Ventura che, professionalmente, sta vivendo una nuova rinascita. Oltre a condurre Citofonare Rai2, Simona Ventura ha deciso di accettare l’offerta Mediaset diventando opinionista dell’Isola dei Famosi 2025 affiancando, in studio, la conduttrice Veronica Gentili commentando, in ogni puntata, le dinamiche dei naufraghi che, in Honduras, stanno vivendo un’esperienza incredibile.

Simona Ventura, inoltre, nella prossima stagione televisiva, potrebbe condurre anche un’altra trasmissione Rai anche se c’è un’incognita importante da superare. Secondo alcune indiscrezioni, in futuro, la Ventura potrebbe tornare ad occuparsi di sport esattamente come ha fatto all’inizio della carriera ma, per il momento, non c’è nulla di certo.

Simona Ventura conduttrice della Domenica Sportiva? La reazione dei giornalisti Rai

Secondo un’indiscrezione di Affari Italiani, Simona Ventura sarebbe in lizza per condurre la prossima edizione della Domenica Sportiva. Un’ipotesi che rappresenterebbe per la Ventura un ritorno allo sport di cui è una grande appassionata e di cui si è occupata anche all’inizio della sua carriera televisiva. Tuttavia, l’ipotesi che la conduzione della Domenica Sportiva sia affidata alla Ventura, ha scatenato la reazione dei giornalisti Rai.

“Tutto ciò però pare non sia stato gradito dal Comitato di redazione di Rai Sport (fra i più agguerriti dell’universo Rai) che quindi si sarebbe messo di traverso rispetto a questo ipotesi…”, fa sapere Affari Italiani. La redazione sportiva della Rai non gradirebbe la presenza di “una persona esterna” alla redazione sportiva alla conduzione di Domenica In.

Contro la presenza della Ventura alla guida di Domenica In ci sarebbero anche i personaggi che fanno parte del cast fisso della storica trasmissione sportiva della Rai. “Pare che anche i personaggi che compongono il cast fisso della trasmissione non abbiano gradito tale eventualità…”, fa sapere ancora Affari Italiani.

Difficile, per il momento, vedere la Ventura alla guida della Domenica Sportiva che dovrebbe continuare ad essere condotta da un giornalista della redazione sportiva della Tv di Stato. Il futuro della Ventura, invece, dovrebbe essere ancora in Rai nonostante l’attuale presenza di Simona anche a Mediaset.

Con Citofonare Rai2, tuttavia, la Ventura è riuscita a riconquistare l’affetto del pubblico e, probabilmente, anche nella prossima stagione televisiva, continuerà a condurre il programma insieme alla collega e amica Paola Perego. I fan, comunque, sperano di vederla sul piccolo schermo indipendente dalla rete.