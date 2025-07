Manca ormai poco ad agosto, il mese simbolo dell’estate, che quest’anno porta con se una bella novità da 600euro.

C’è aria nuova nell’estate 2025 e non si tratta solo di vacanze o mete da sogno, ma di una novità che farà felici centinaia di italiani. In mezzo alle difficoltà che continuano a colpire famiglie e lavoratori italiani, una notizia concreta arriva a portare un po’ di sollievo per l’estate.

L’INPS ha infatti annunciato un contributo economico straordinario che sarà erogato ad agosto, un bonus da quasi 600euro che molti riceveranno direttamente, senza fare domanda. Una misura mirata, che promette di alleggerire il peso delle bollette e dei rincari che da mesi mettono a dura prova le economia domestiche.

Una buona notizia in arrivo, 575 euro dall’INPS

Mentre le temperature salgono e le vacanze iniziano a sembrare l’unico pensiero, lasciando indietro bollette e debiti, dall’INPS arriva una novità che non passerà inosservata. Un pagamento straordinario, silenzioso ma concreto, sta per raggiungere milioni di italiani, si tratta di un bonus da 575 euro che sarà accreditato direttamente ai beneficiari.

L’iniziativa, annunciata ufficialmente dall’Istituto, nasce con l’intento di dare respiro a famiglie e lavoratori duramente colpiti dall’inflazione e dall’aumento dei costi energetici. A beneficiarne saranno soprattutto coloro che vivono in condizioni economiche fragili, lavoratori part-time o con contratti a termine e famiglie con ISEE basso.

Ma anche chi è già coinvolto in programmi di inclusione sociale come la Carta Acquisti o il Supporto per la Formazione e il Lavoro. L’importo è unico e fisso per tutti, 575 euro netti che saranno accreditati automaticamente, senza moduli da compilare né lunghe code da fare.

L’INPS, infatti, provvederà all’erogazione incrociando i dati già in suo possesso, se si rientra nei parametri, il bonus arriverà senza bisogno di muovere un dito. Un aiuto concreto, pensato per chi spesso resta invisibile ai complessi meccanismi della burocrazia italiana, scomparendo spesso tra le crepe di un sistema malandato.

Il pagamento è previsto tra la prima e la seconda metà di agosto 2025, con una distribuzione che verrà portata avanti in più fasi. Per alcuni, l’accredito potrebbe slittare ai primi giorni di settembre, a causa dell’elevato numero di beneficiari, ma l’importo sarà comunque garantito.

Per chi volesse controllare l’effettivo versamento, è sufficiente accedere al proprio profilo sul sito INPS con SPID, CIE o CNS. Un piccolo gesto, da parte dell’INPS, che può fare una grande differenza in un periodo in cui ogni euro conta non solo per le vacanze.