Praia da Falésia in Portogallo conquista il primo posto, seguita dalla Spiaggia dei Conigli in Sicilia e dalla Concha in Spagna secondo le recensioni dei viaggiatori.

Con l’estate che si avvicina, la ricerca delle migliori destinazioni balneari diventa sempre più intensa. In questo contesto, Tripadvisor ha recentemente pubblicato la sua attesissima classifica annuale “Travellers’ Choice Best of the Best 2024”, che raccoglie le spiagge europee più apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo. La selezione si basa sulle recensioni e sulle testimonianze di milioni di utenti, offrendo una guida affidabile e autentica per chi sogna una vacanza al mare.

Le spiagge più spettacolari d’Europa

La spiaggia che conquista la vetta di questa classifica è Praia da Falésia, un angolo di paradiso situato lungo la costa meridionale del Portogallo. Qui, le spettacolari scogliere di sabbia rossa, che si alzano a picco sul mare cristallino, regalano uno scenario unico, dove natura e bellezza si fondono in un paesaggio mozzafiato. La tranquillità e la suggestiva vista panoramica continuano a renderla una delle mete più ricercate dagli amanti della natura.

Subito dietro, al secondo posto, c’è una delle perle italiane più rinomate: la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, in Sicilia. Questa spiaggia, accessibile solo via mare o attraverso un breve sentiero, è celebre per la sua bellezza incontaminata e per essere un habitat naturale di grande importanza per la tartaruga marina Caretta Caretta. La possibilità di assistere alla schiusa delle uova delle tartarughe, un’esperienza unica nel suo genere, aggiunge un valore emozionale indimenticabile a questa destinazione.

Il podio viene completato da Spiaggia della Concha, a San Sebastián, in Spagna. Questa spiaggia è una delle più iconiche della città basca, famosa per la sua sabbia fine e dorata, che la rende meta ideale per gli sportivi e gli appassionati di surf. La sua posizione, incastonata tra le colline verdi e l’oceano, la rende un luogo perfetto per chi cerca sia attività dinamiche che momenti di puro relax.

Le eccellenze italiane nella classifica

Oltre alla già menzionata Spiaggia dei Conigli, l’Italia si conferma protagonista della classifica con altre due spiagge di grande fascino. Cala Mariolu, in Sardegna, si piazza al 17° posto. La sua acqua cristallina e la sabbia bianca, unita alla possibilità di praticare snorkeling e immersioni, la rendono un luogo perfetto per gli amanti del mare. L’altro gioiello italiano è Lido Marakaibbo in Sicilia, che occupa il 23° posto. Sebbene meno conosciuta rispetto ad altre località, questa spiaggia offre un ambiente naturale tranquillo, lontano dalle folle, ed è apprezzata per la sua bellezza selvaggia.

Questi riconoscimenti ribadiscono la varietà e l’unicità delle coste italiane, in grado di offrire paesaggi marini di grande valore naturalistico e turistico, apprezzati a livello internazionale.

La classifica di Tripadvisor non solo premia le bellezze naturali, ma mette anche in luce la qualità delle esperienze vissute dai turisti, che scelgono questi luoghi per il loro fascino, la tranquillità e le attività che offrono.