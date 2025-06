Squid Game 3. I fan, da mesi, attendevano qualche notizia sulla nuova stagione. Ecco le novità che possiamo darvi

Dopo il successo straordinario della prima stagione, ci sono voluti solo dodici giorni per rendere Squid Game il titolo più visto nella storia di Netflix. Questo incredibile successo ha spinto il colosso dello streaming a confermare una seconda stagione già nel giugno del 2022. In un’intervista a gennaio 2024, Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, aveva affermato che “l’universo di Squid Game è appena cominciato”, lasciando intendere che la saga avrebbe continuato a sorprendere gli spettatori con nuove trame e colpi di scena. Ma anche qualche brutta notizia.

Le anticipazioni suggeriscono che la terza stagione esplorerà non solo le dinamiche dei giochi, ma anche le motivazioni e le emozioni dei personaggi, rendendo la narrazione ancora più profonda e coinvolgente. Con l’imminente arrivo di Squid Game 3, le aspettative sono alle stelle. Gli appassionati della serie non vedono l’ora di scoprire come si concluderà questa intensa e avvincente storia di sopravvivenza, tradimento e redenzione.

La data di uscita di Squid Game 3

Il creatore Hwang Dong-hyuk annuncia il ritorno di personaggi chiave e un budget elevato di 100 miliardi di won per un finale spettacolare. L’attesa è finalmente finita per i fan di Squid Game: la terza e ultima stagione della serie che ha rivoluzionato il panorama televisivo è ufficialmente in arrivo. Dopo il trionfo della prima stagione, che ha dominato le classifiche di Netflix e ha catturato l’immaginazione di milioni di spettatori in tutto il mondo, il creatore Hwang Dong-hyuk ha confermato che il racconto di Gi-hun e dei giochi mortali si concluderà con la terza stagione.

Il primo agosto 2024, Netflix ha annunciato ufficialmente la data di uscita della seconda stagione, fissata per il 26 dicembre 2024. Ma non è tutto: durante l’evento “Next on Netflix 2025”, è stata rivelata anche la data di debutto della terza stagione. Gli appassionati possono segnare sul calendario il 27 giugno 2025, un momento atteso con fervore da tutti coloro che hanno seguito con passione le disavventure di Gi-hun e dei suoi compagni.

Il teaser rilasciato il 6 maggio 2025 ha suscitato grande entusiasmo, offrendo uno sguardo sulle nuove avventure che attendono il protagonista Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae. Dopo gli eventi scioccanti della seconda stagione, Gi-hun si ritrova nuovamente coinvolto nei giochi, deciso a smantellare l’organizzazione che ha causato così tante sofferenze. La sua lotta è complicata dal tradimento e dalla perdita del suo fidato alleato Jung-bae, e ora dovrà confrontarsi con il temibile Front Man, che ha rivelato la sua vera identità travestendosi da Giocatore 001.