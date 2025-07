La spesa costa sempre di più e per gli italiani è davvero difficile far quadrare il bilancio economico: ecco i prodotti che costano di più.

Per gli italiani, è sempre più difficile riuscire ad arrivare alla fine del mese senza affanni. Far quadrare il bilancio familiare risulta una missione davvero impossibile tra bollette, spesa alimentare e altre uscite dovute alla casa e ai bisogni di ciascun membro della famiglia. Nelle prossime settimane, a pesare sulle tasche degli italiani saranno non soltanto le bollette a causa degli aumenti, ma anche la spesa alimentare.

I prezzi di alcuni beni di consumo più comuni nel nostro Paese aumentano sempre di più. In particolare, in base ai dati Istat relativi all’inflazione in Italia a giugno, frutta, verdura, burro e caffè sono tra i prodotti il cui prezzo continua ad aumentare molto rapidamente.

La spesa alimentare costa sempre di più: i prezzi dei prodotti in aumento

A giugno, i prezzi di alcuni prodotti di grande consumo in Italia, stando ai dati diffusi dall’Istat, sono aumentati e continueranno a salire anche nelle prossime settimane pesando fortemente sulla spesa alimentare degli italiani e, di conseguenza, anche sul bilancio economico. Il prezzo del prodotto che è salito di più è sicuramente quello del caffè che, rispetto ai mesi scorsi, è aumentato del 24,8%.

Anche il prezzo di frutta e verdura rischia di diventare proibitivo con un aumento del 7,4% per i pomodori e del 7,2% per la frutta fresca. Tra i prodotti che vengono maggiormente acquistati in Italia ci sono anche le uova che si prestano alla preparazione di tantissime ricette senza dover spendere una fortuna. Ebbene, anche il prezzo delle uova continua a salire e i dati Istat parlano di un aumento del 7,2 %.

Non restano a guardare neanche formaggi e latticini: per comprarli, gli italiani, rispetto a qualche mese fa, attualmente devono spendere il 6,3& in più.

Sono saliti, inoltre, anche i prezzi del cioccolato che fa registrare un 12,9% in più, del cacao il cui prezzo è aumentato del 21,3% e dei gelati che costano il 4,6% in più rispetto ai mesi scorsi. Calcolando tutti gli aumenti, secondo una stima dell’associazione dei consumatori Assoutenti, le famiglie con due figli spenderanno 320 euro in più all’anno per la spesa alimentare.

“I listini dei generi alimentari continuano a crescere in Italia, al punto che quelli non lavorati segnano un incremento del +4,2% su anno. Alcuni prodotti continuano a registrare rincari astronomici. Un trend, quello dei rialzi alimentari, che prosegue oramai da mesi, e che sta peggiorando con l’aumento della domanda per i beni tipici dell’estate”, ha dichiarato Gabriele Melluso, presidente dell’associazione.