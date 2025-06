Stefano De Martino sta facendo sempre più successo, e a quanto pare la Rai vuole dargli ancora più credito.

Molto difficile trovare, in Italia come all’estero, un personaggio così duttile e versatile come Stefano De Martino nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Lui che ha iniziato e portato avanti una carriera di grande successo veramente in qualità di ballerino, lavorando anche ad Amici di Maria De Filippi, è ormai a tutti gli effetti uno dei presentatori del momento grazie al contributo che sta dando alla Rai.

La famosa emittente televisiva ha creduto in lui fin dall’esatto momento in cui lo ha scelto per sostituire Amadeus nella conduzione di Affari tuoi, e a quanto pare l’incredibile chance (e lo straordinario successo incassato) è stato solo l’inizio della svolta professionale di De Martino, che riceverà dalla Rai altre straordinarie possibilità di fare bene come presentatore televisivo: scopriamo le ultime novità a riguardo.

Stefano De Martino, aria di promozione in Rai: cosa sta per cambiare

Dopo lo straordinario successo ottenuto su Rai 2, sembra che ci sia qualche novità in più da tenere in considerazione per quanto riguarda il futuro di Stasera tutto è possibile. Nonostante sembrasse che non ci sarebbe dovuto più essere Stefano De Martino alla conduzione, a quanto pare la Rai ha deciso di convincerlo per quanto riguarda la permanenza al timone del noto programma televisivo. Inoltre, secondo quanto riportato da Bubinoblog.it, i dirigenti del servizio pubblico vorrebbero portare la trasmissione su Rai Uno, in modo tale da consolidare De Martino come volto di punta della Rai.

Inoltre, la Rai vorrebbe posticipare il ritorno del programma TV direttamente al 2026. Anche se per ora sono solo rumors e non c’è niente di ufficiale. Ciò che sembra sicuro, però, è il ruolo di De Martino nella ‘nuova’ Rai. Tant’è vero che l’ex ballerino dovrebbe condurre una serata evento al fianco di Gianni Morandi.

Si tratterebbe di una sorta di test in vista di un eventuale nuovo show a più puntate da realizzare in futuro. Come sempre, chiaramente, la sentenza definitiva sarà quella data dagli ascolti dei telespettatori e delle telespettatrici. Per quanto riguarda questa programmazione, dovrebbe andare in onda il lunedì sera, anche se molto dipenderà dai possibili cambiamenti dell’ultima ora. In ogni caso, appare chiaro che la nota azienda di comunicazione si stia dando da fare per convincere sempre più persone a seguirla assiduamente.