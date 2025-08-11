Stefano De Martino, il prima e dopo i ritocchini. Come è cambiato il conduttore.

Un conduttore amatissimo dal grande pubblico di ogni età e che oggi può essere considerato, e pure a buona ragione, una delle autentiche punte di diamante dell’Azienda di Viale Mazzini. Un giovane uomo, bellissimo e dotato di una fisicità spettacolare, di uno sguardo furbo e vivace e di un sorriso luminoso. Simpatico e solare, nonché fortemente empatico, Stefano De Martino ha fatto centro al timone, nella scorsa stagione, di Affari Tuoi.

Il game show preserale di Rai 1, visto l’enorme successo ottenuto, è andato in onda più a lungo per la gioia dei suoi numerosi spettatori che già dai primi giorni di Settembre potranno tornare a divertirsi con il gioco dei pacchi. Nel frattempo lo showman campano sta ricaricando come si deve le pile, vivendo la sua estate magica a mille.

Dei giorni li ha trascorsi con l’adorato figlio Santiago, oggi diventato uno splendido adolescente, nonché con la famiglia di origine e degli amici più cari, ma altrettanti li sta vivendo intensamente con la sua Caroline, con la quale non si nasconde più. A pizzicarlo in primis con lei sono stati i paparazzi del settimanale Chi.

E nel osservare Stefano durante i suoi momenti romantici e di mero relax con la sua nuova fiamma è impossibile non notare il cambiamento che il professionista ha effettuato dal punto di vista fisico. Indubbiamente è diventato più adulto rispetto a quando, ormai moltissimi anni fa, ha fatto capolino nella scuola di Amici nelle vesti di concorrente.

Stefano De Martino, come è cambiato

Il fisico è più tonico e allenato da ore e ore di palestra. Oggi dice sì alla barba o un sensuale pizzetto, che talora comparivano tuttavia già in alcuni scatti rubati quando era legato dal punto di vista sentimentale alla meravigliosa Belen Rodriguez. In ogni caso ciò che è maggiormente cambiato e che, con molta probabilità, cambierà ancora, riguarda in particolar modo la pelle.

In sostanza Stefano, come ha più volte ribadito in alcune conferenze stampa, si sarebbe amaramente pentito di aver ceduto in gioventù al fascino dei tatuaggi. Ha inoltre invitato i ragazzi a non farli o comunque a non esagerare in tale direzione dal momento che poi, una volta cresciuti, potrebbero trovarsi nella sua identica situazione, ovvero quella del pentimento.

Oggi ne sono scomparsi parecchi ma uno che ancora si nota, vista anche la sua grandezza, è una tigre che ha sulla schiena e che simboleggia a forza non tanto fisica ma soprattutto quella squisitamente interiore. Dolcissimo e tenerissimo è pure quello che mostra il numero telefonico del Bar Stella al quale lui ha dedicato un suo seguitissimo programma per ricordare con infinito affetto il suo adorato nonno.