Stefano De Martino non si ferma più: dopo lo straordinario successo ottenuto con Affari tuoi, la Rai prepara un super show.

Stefano De Martino sempre più star di Raiuno. Il conduttore napoletano, con il passaggio da Raidue alla rete ammiraglia della Rai è praticamente inarrestabile. Con Affari tuoi è diventato il re degli ascolti al punto che, in casa Mediaset, si starebbe pensando ad una mossa clamorosa per la prossima stagione per tentare di frenare il successo dello show del prima time di Raiuno.

Da ballerino a conduttore, Stefano De Martino ha lavorato tantissimo per riuscire a diventare un volto di punta della televisione italiana. Oggi, infatti, è amatissimo dal pubblico ed è molto apprezzato anche dai colleghi e dagli addetti ai lavori al punto che, per lui, la Rai starebbe pensando ad un super show.

Stefano De Martino: il nuovo show Rai

Tra poco più di un mese, Stefano De Martino saluterà il pubblico di Affari tuoi e andrà ufficialmente in vacanza per godersi l’estate e la compagnia del figlio Santiago. Quello del conduttore napoletano, tuttavia, non è un addio ma un arrivederci. A settembre, infatti, tornerà nuovamente al timone di Affari tuoi che è tornato ad essere uno degli show preferiti del pubblico italiano. Allegro, leggero, ironico, genuino ed empatico con i concorrenti, il conduttore napoletano ha ormai conquistato tutti anche in casa Rai dove si starebbe lavorando ad un show tutto suo in prima serata.

Nella prossima stagione televisiva, De Martino non sarà più alla guida di Stasera tutto è possibile che avrà un nuovo padrone di casa. De Martino, tuttavia, non condurrà solo Affari tuoi ma dovrebbe sbarcare nella prima serata di Raiuno con un super show secondo quanto fa sapere Affari italiani.

L’idea sarebbe quella di uno show musicale e d’intrattenimento affiancando a De Martino uno degli artisti da sempre più amati dal pubblico italiano ovvero Gianni Morandi. “Fra loro due è scoccata la scintilla artistica, dunque si starebbe lavorando appunto ad uno show di prime time per la prossima stagione televisiva di Rai1 che li vedrebbe entrambi protagonisti”, fa sapere Affari italiani.

La verità sul nuovo show di De Martino arriverà a fine giugno quando la Rai presenterà il palinsesto 2025/2026 intorno al quale c’è tanta curiosità. In casa Rai, dunque, ci saranno diverse conferme, ma anche tante novità sia per la fiction che per l’intrattenimento per la gioia del pubblico sempre alla ricerca di nuovi programmi.